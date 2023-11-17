Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Belasan Ribu Anggota Komunitas Game Valorant Indonesia Nikmati TREBEL Bot Di Channel Discord

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |09:30 WIB
Belasan Ribu Anggota Komunitas Game Valorant Indonesia Nikmati TREBEL Bot Di Channel Discord
Komunitas Game Valorant Indonesia bisa nikmati Trebel Music gratis (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi musik TREBEL kini hadir dalam platform Discord. Menariknya, TREBEL menawarkan akses musik gratis selamanya ke seluruh pecinta musik di platform tersebut pada saat pengguna menggunakan voice channel yang sering digunakan oleh pengguna Discord di Indonesia.

Sebelumnya bot musik yang digunakan tidak sepenuhnya memutarkan musik secara legal.

TREBEL bot hadir di dalam Discord demi memudahkan kebutuhan musik seperti yang dilakukan para gamers pada saat live streaming.

“Overall, TREBEL bot di Discord cukup membantu. Dimana kalau download musik tinggal sekali klik aja bisa download sekaligus dan kalo mau denger di  handphone bisa didengerin offline. Yang paling penting semua lagunya gratis dan bukan bajakan sih”  ucap Wavi perwakilan dari komunitas gaming VALORANT Indonesia yang mempunyai belasan ribu anggota di Discord.

Trebel Music

