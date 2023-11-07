Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Maulana Ardiansyah Rilis Single Tanya Hatimu, Unduh Gratis di TREBEL

Andrean Pulungan , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |18:59 WIB
Maulana Ardiansyah Rilis Single <i>Tanya Hatimu</i>, Unduh Gratis di TREBEL
Maulana Ardiansyah rilis single Tanya Hatimu. (Foto: TREBEL Music)
A
A
A

JAKARTA - Maulana Ardiansyah merilis single dan short movie Tanya Hatimu, pada Oktober 2023. Single itu melanjutkan sukses karya-karya sebelumnya, seperti Satu Rasa Cinta, Dermaga Biru, dan Haruskah Aku Mati

Maulana menuturkan, proses penggarapan single terbarunya tersebut tak membutuhkan waktu lama. Proses rekaman berlangsung cepat di tengah kesibukannya menggelar tur konser di Thailand. 

“Jadi proses rekaman Tanya Hatimu kami mulai pada Juli 2023. Sekitar 3 bulan kemudian (tepatnya Oktober 2023), single itu resmi dirilis,” tutur Maulana Ardiansyah dalam Take Over Campaign bersama TREBEL Indonesia. 

Maulana Ardiansyah rilis lagu baru, Tanya Hatimu. (Foto: MNC Media)

Anda dapat mengoleksi lagu Tanya Hatimu secara gratis dan legal dengan mengunduh aplikasi TREBEL Music melalui App Store/Play Store. Lalu, unduh lagunya dan dengarkan secara offline kapanpun Anda mau.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/205/3131421/pendarra-YsQf_large.jpeg
Pendarra Ungkap Makna di Balik Lagu Perjalanan Singkat, Unduh di TREBEL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/205/3131371/batas_senja-ki0Q_large.jpeg
Batas Senja Rilis Lagu Belum Beruntung, Unduh di TREBEL!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/205/3119538/aziz_hedra-jxJD_large.jpeg
Somebodys Pleasure (Extended Verson) dari Aziz Hedra Peringkat 1 di TREBEL Top Download Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/205/3111552/wijaya_80s-2eV8_large.jpg
Jadi National Anthem Anak Muda, Lagu Wijaya 80s Kini Peringkat 1 di TREBEL Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/205/3111448/trebel_music-AC2w_large.jpeg
Trebel Music dan Indosat Ooredoo Hadirkan Cara Baru Menikmati Musik dengan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/205/3111443/trebel_music-8z7p_large.jpeg
Trebel Music Kolaborasi dengan Indosat Ooredoo, Tawarkan Promo Menarik untuk Pengguna
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement