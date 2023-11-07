Maulana Ardiansyah Rilis Single Tanya Hatimu, Unduh Gratis di TREBEL

JAKARTA - Maulana Ardiansyah merilis single dan short movie Tanya Hatimu, pada Oktober 2023. Single itu melanjutkan sukses karya-karya sebelumnya, seperti Satu Rasa Cinta, Dermaga Biru, dan Haruskah Aku Mati.

Maulana menuturkan, proses penggarapan single terbarunya tersebut tak membutuhkan waktu lama. Proses rekaman berlangsung cepat di tengah kesibukannya menggelar tur konser di Thailand.

“Jadi proses rekaman Tanya Hatimu kami mulai pada Juli 2023. Sekitar 3 bulan kemudian (tepatnya Oktober 2023), single itu resmi dirilis,” tutur Maulana Ardiansyah dalam Take Over Campaign bersama TREBEL Indonesia.

Anda dapat mengoleksi lagu Tanya Hatimu secara gratis dan legal dengan mengunduh aplikasi TREBEL Music melalui App Store/Play Store. Lalu, unduh lagunya dan dengarkan secara offline kapanpun Anda mau.*

(SIS)