Makin Lengket, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Didoakan Berjodoh

JAKARTA - Pasangan kekasih, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar belakangan selalu menjadi sorotan. Apa saja yang mereka lakukan, kerap menjadi perhatian hingga membuat sebagian orang merasa baper.

Terbaru, Aaliyah melalui akun Instagram Storynya tampak membagikan momen kebersamaannya dengan Thariq. Dalam video tersebut, anak keempat dari Gen Halilintar itu terlihat mengambilkan makanan untuknya.

Sambil memegang piring dan menghadap kamera, adik Atta Halilintar ini bertanya apakah Aaliyah menyukai ayam. Dengan cepat, perempuan yang akrab disapa Aal ini pun menjawabnya sambil tertawa.

Kelucuan Thariq rupanya membuat adik Zahwa Massaid ini cukup bahagia.