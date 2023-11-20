Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Makin Lengket, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Didoakan Berjodoh

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |02:30 WIB
Makin Lengket, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Didoakan Berjodoh
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid didoakan berjodoh (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan kekasih, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar belakangan selalu menjadi sorotan. Apa saja yang mereka lakukan, kerap menjadi perhatian hingga membuat sebagian orang merasa baper.

Terbaru, Aaliyah melalui akun Instagram Storynya tampak membagikan momen kebersamaannya dengan Thariq. Dalam video tersebut, anak keempat dari Gen Halilintar itu terlihat mengambilkan makanan untuknya.

Sambil memegang piring dan menghadap kamera, adik Atta Halilintar ini bertanya apakah Aaliyah menyukai ayam. Dengan cepat, perempuan yang akrab disapa Aal ini pun menjawabnya sambil tertawa.

Kelucuan Thariq rupanya membuat adik Zahwa Massaid ini cukup bahagia.

Thariq Halilintar

1 2
