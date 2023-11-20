Ganjar Pranowo Terpesona dengan Novel Gadis Kretek, Ini 5 Quote Inspiratifnya

JAKARTA - Ganjar Pranowo, Calon Presiden nomor urut 3 ternyata salah satu penikmat novel Gadis Kretek. Hal itu diperlihatkannya lewat salah satu unggahannya di Instagram, pada 19 November 2023.

Dalam foto unggahannya, Ganjar terlihat sedang duduk di ruang kerjanya sambil membaca novel karya Ratih Kumala tersebut. “Membaca ulang itu seperti menengok kenangan. Dan kenangan itu seperti kata Jeng Yah,” katanya sebagai caption unggahan tersebut.

Ganjar Pranowo kemudian menuliskan kata-kata Jeng Yah tentang sebuah kenangan, ‘Saya selalu di sini, saya tidak pernah ke mana-mana. Kamu bisa pulang jika memang itu yang kamu inginkan.’”

Dalam lanjutan keterangannya, pria 55 tahun tersebut mengungkapkan novel dan serial Gadis Kretek memiliki kualitas setara yang berkisah tentang keistimewaan kaum hawa. Dalam serial ini, Dasiyah alias Jeng Yah (Dian Sastrowardoyo) digambarkan sebagai perempuan kharismatik.