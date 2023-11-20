Rumah Tangga Retak Sejak 2 Tahun Lalu, Gunawan Dwi Cahyo Ingin Pisah Secara Baik-baik

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo mengaku kalau rumah tangganya dengan Okie Agustina retak sejak dua tahun lalu. Hal ini menepis isu dugaan perselingkuhan dengan wanita lain, menjadi faktor perceraian.

Gunawan Dwi Cahyo mengakui ingin pisah secara baik-baik dengan Okie Agustina. Sayangnya hal itu berubah, pasca viral foto-foto jalan berdua dengan seorang wanita diduga Kee Yunita atau Jenny Amanda ramai di media sosial.

"Kami sebenernya pengen hubungan keluarga ini baik-baik, kalau belum jodohnya. Tapi karena dibesar-besarkan media, jadi seperti ini, sebenarnya kami semua pengen balik lagi dan tidak mengumbar aib siapapun," ujar Gunawan Dwi Cahyo dalam konferensi pers di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

BACA JUGA: Gunawan Dwi Cahyo Promosi Single Berisi Curahan Hatinya

Eks punggawa Persik Kediri ini menyebut, berat melanjutkan prahara rumah tangga mereka. Dirinya pun ingin mengakhiri secara baik-baik, tanpa saling mengumbar aib ataupun menjelekan satu sama lain.

"Karena yang aku rasain udah cukup lama, mungkin berat buat aku lanjutkan,"ucap Gunawan Dwi Cahyo.

"Mungkin kemarin dia sempat bicara kalau kami sempat bareng, atau apa, kami menjaga hubungan tetap baik," lanjutnya.

BACA JUGA: