HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Psikis Gunawan Dwi Cahyo Menurun, Pasca Dituding Selingkuh dari Okie Agustina

Selvianus , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |07:15 WIB
Psikis Gunawan Dwi Cahyo Menurun, Pasca Dituding Selingkuh dari Okie Agustina
Psikis Gunawan Dwi Cahyo menurun, usai dituding selingkuh dari Okie Agustina. (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo dituding berselingkuh dari Okie Agustina. Hal itu membuat dirinya mengalami gangguan psikis, otomatis berpengaruh pada kondisi saat bermain sepak bola.

Manajer Gunawan Dwi Cahyo, Aya Dwi Cahyono menyebutkan eks punggawa Persik Kediri itu sempat mengalami trauma pasca dituding berselingkuh dari sang istri.

"Beliau kemarin sempat agak down di latihan. Kondisi fisik mungkin berpengaruh dari psikisnya," ungkap Aya Dwi Cahyono di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (19/11/2023).

Melihat banyak tudingan serta kritik keras tersebut, pria akrab sapa Aya itu mengaku jika Gunawan Dwi Cahyo seharusnya menyempatkan waktu untuk menata kehidupannya kembali.

1 2
