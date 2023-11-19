Gunawan Dwi Cahyo Promosi Single Berisi Curahan Hatinya

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo sudah dikeluarkan dari klub sepakbola Persik Kediri. Pengumuman tersebut bahkan dibagikan langsung oleh akun Instagram @persikfcofficial pada Minggu, 19 November 2023.

Menariknya, kini Gunawan yang baru saja dipecat dari klub sepak bola dan tengah menghadapi gugatan cerai Okie Agustina, tengah disibukkan dengan pekerjaan barunya. Ya, Gunawan kini diketahui mulai melebarkan sayapnya di dunia hiburan Tanah Air.

Diketahui, seorang musisi bernama Yudi Prata baru saja merilis single berjudul Perih. Bahkan bapak satu anak itu terlihat menjadi model video klip dalam lagu bertajuk Perih.

Tak hanya itu, Gunawan juga disebut merupakan inspirasi dari penulis lagu, yakni Muhammad Ibrohim saat menciptakan Perih. Bisa dikatakan, lagu Perih yang dibawakan Yudi Prata merupakan curahan hati dari Gunawan.

"Bismillah lahir lagi, lagu dr composer Muhammad Ibrohim dan PERIH pun tercipta dr true story @gunawandwicahyo13 ..InShaaAllah segera di mampukan lewati ujianmu yaa brader," tulis Yudi Prata di Instagram pribadinya.

Melalui akun Instagram storynya, Gunawan juga terlihat membagikan cuplikan video klip lagu tersebut. Bahkan, ia juga terlihat merepost unggahan orang-orang yang sudah menonton video klip lagu tersebut.

