Relawan Ganjar-Mahfud Buat Lagu Berbahasa Sunda Ganjar Keur Urang, Mampu Jadi Sonic Branding?

JAKARTA - Relawan KawanJuang GP, yang merupakan pendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud, telah meluncurkan sebuah karya kreatif berupa lagu dan video klip berjudul "Ganjar Keur Urang" atau "Ganjar untuk Semua" di Bandung, Jawa Barat. Lagu ini menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Koordinator KawanJuang GP, Benny Kurniadi, menjelaskan bahwa lagu tersebut telah diproduksi sejak akhir Juli dan secara aktif diputar dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi relawan tersebut.

"Bahkan ada sekelompok ibu-ibu sudah punya grup vokal yang kerap menyanyikan lagu ini di acara kelompoknya," ujar Benny sambil menekankan popularitas lagu ini di kalangan pendukung Ganjar.

Lagu "Ganjar Keur Urang" diciptakan oleh seniman musik Djaelani, yang merencanakan peluncuran lagu tersebut pada hari pertama kampanye resmi, tepatnya pada 28 November 2023. Djaelani menjelaskan bahwa gagasannya muncul setelah pertemuan dengan Ganjar di Bandung, dan ia mencermati bahwa masyarakat Jawa Barat, terutama yang berbahasa Sunda, memerlukan pendekatan yang lebih cair. Melalui lirik yang riang dan bahasa yang mudah dicerna, lagu ini menggambarkan sosok Ganjar sebagai pemimpin yang berhasil memajukan daerahnya.

Benny Kurniadi mengungkapkan bahwa lagu "Ganjar Keur Urang" sudah mulai akrab di telinga masyarakat, terutama di kalangan pendukung Ganjar, karena beredar melalui pesan media sosial dan grup WhatsApp. Bahkan, sekelompok ibu-ibu memiliki grup vokal yang aktif menyanyikan lagu ini dalam acara kelompok mereka.

Acara peluncuran lagu di Bandung, Jumat 17 November 2023, dihadiri oleh 250 relawan dan simpatisan pendukung Ganjar-Mahfud. Benny menyebutkan bahwa acara tersebut juga menjadi momen silaturahmi antara relawan dari berbagai organisasi di Jawa Barat.

Melalui lagu dan video klip "Ganjar Keur Urang," relawan KawanJuang GP berharap dapat menyampaikan semangat bahwa Ganjar adalah pemimpin yang merakyat, membangun kemakmuran, kemasyhuran bangsa, dan mengawal kebhinekaan. Lagu ini direncanakan akan disosialisasikan secara luas oleh jaringan relawan Ganjar-Mahfud di Jawa Barat, menyambut kegiatan kampanye secara resmi pada 29 November 2023.