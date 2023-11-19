Jessica Iskandar Beri Hadiah Istimewa untuk El Barack yang Dapat Nilai Matematika A+

El Barack mendapat hadiah istimewa dari Jessica Iskandar lantaran nilai A+ di pelajaran matematika (Foto: Instagram/inijedar)

JAKARTA - Putra sulung Jessica Iskandar, El Barack, memiliki prestasi yang membanggakan. Bahkan bocah 9 tahun itu cukup berprestasi di sekolah hingga membuat Jedar dan suaminya, Vincent Verhaag bangga dengan pencapaian El.

Melalui akun Instagramnya, bintang film Dealova ini tampak membagikan prestasi dang putra yang mendapat nilai sempurna untuk pelajaran matematika. Untuk mengapresiasi keberhasilan El, Jedar dan Vincent pun memutuskan untuk memberikan hadiah spesial yang selama ini diimpi-impikan oleh putranya.

BACA JUGA: Jessica Iskandar Pamer Beli Tanah usai Ditipu Rekan Bisnis Hampir Rp10 Miliar

Ya, El mendapatkan hadiah berupa kamar baru. Bahkan ukuran kamar tersebut bisa dikatakan cukup besar dan disambut bahagia oleh El.

"Ini lembar tes El Barack di pelajaran matematika, nilainya A+ seratus persen betul semua. Makanya kita mau kasih dia hadiah,” kata Jedar sambil menunjukkan kamar baru El yang masih dalam tahap renovasi.

“Jadi, kita persiapkan nih kamar baru buat El Barack. Makanya tadi wallpapernya dikuliti, dipasangin cat baru, lantainya juga diganti yang baru," sambungnya.

Sebelum akhirnya menjadi kamar El, Jedar mengatakan bahwa ruangan tersebut tadinya merupakan miliknya dan Vincent. Namun, karena kagum dengan prestasi El dan ingin memberikan yang terbaik, ia pun merenovasi kamar tersebut sesuai dengan keinginan El.

"Sebelumnya ini adalah kamar aku dan Vincent. Tapi, kita mau renovasi rumah sedikit makanya kamar El Barack dipindah dapet kamar yang ini. Biar dia bisa dapet kamar yang lebih besar juga," papanya.

"Sesuai permintaan El Barack nih guys, kamarnya dua lantai, ada perosotan, ada tangga, ada meja belajar, ada wall climbing, ada hanging-nya juga,” lanjutnya.