Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Iskandar Beri Hadiah Istimewa untuk El Barack yang Dapat Nilai Matematika A+

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |02:30 WIB
Jessica Iskandar Beri Hadiah Istimewa untuk El Barack yang Dapat Nilai Matematika A+
El Barack mendapat hadiah istimewa dari Jessica Iskandar lantaran nilai A+ di pelajaran matematika (Foto: Instagram/inijedar)
A
A
A

JAKARTA - Putra sulung Jessica Iskandar, El Barack, memiliki prestasi yang membanggakan. Bahkan bocah 9 tahun itu cukup berprestasi di sekolah hingga membuat Jedar dan suaminya, Vincent Verhaag bangga dengan pencapaian El.

Melalui akun Instagramnya, bintang film Dealova ini tampak membagikan prestasi dang putra yang mendapat nilai sempurna untuk pelajaran matematika. Untuk mengapresiasi keberhasilan El, Jedar dan Vincent pun memutuskan untuk memberikan hadiah spesial yang selama ini diimpi-impikan oleh putranya.

Ya, El mendapatkan hadiah berupa kamar baru. Bahkan ukuran kamar tersebut bisa dikatakan cukup besar dan disambut bahagia oleh El.

"Ini lembar tes El Barack di pelajaran matematika, nilainya A+ seratus persen betul semua. Makanya kita mau kasih dia hadiah,” kata Jedar sambil menunjukkan kamar baru El yang masih dalam tahap renovasi.

Jessica Iskandar

“Jadi, kita persiapkan nih kamar baru buat El Barack. Makanya tadi wallpapernya dikuliti, dipasangin cat baru, lantainya juga diganti yang baru," sambungnya.

Sebelum akhirnya menjadi kamar El, Jedar mengatakan bahwa ruangan tersebut tadinya merupakan miliknya dan Vincent. Namun, karena kagum dengan prestasi El dan ingin memberikan yang terbaik, ia pun merenovasi kamar tersebut sesuai dengan keinginan El.

"Sebelumnya ini adalah kamar aku dan Vincent. Tapi, kita mau renovasi rumah sedikit makanya kamar El Barack dipindah dapet kamar yang ini. Biar dia bisa dapet kamar yang lebih besar juga," papanya.

"Sesuai permintaan El Barack nih guys, kamarnya dua lantai, ada perosotan, ada tangga, ada meja belajar, ada wall climbing, ada hanging-nya juga,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143999/jessica_iskandar-Cmax_large.jpg
Hot Mom, Jessica Iskandar: Cantik untuk Suamiku si Ganteng-Ganteng Kompeni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141321/jessica_iskandar-SgHd_large.jpg
Di Balik Lucunya Anak Jessica Iskandar, Ada Sosok yang Amburadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/33/3137325/vincent_verhaag-iLT2_large.jpg
Vincent Verhaag Beri Syarat Jika El Barack Ingin Bertemu Ayah Kandungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127190/jesssica_iskandar-bI1E_large.jpg
Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116423/jessica_iskandar-gfIa_large.jpg
Ayah Kandung El Barack Hubungi Vincent Verhaag, Bakal Bertemu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114888/jessica_iskandar-jx8Y_large.jpg
El Barack Mulai Pasang Tarif Syuting, Cuan Sejak Dini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement