Nilai Rapor El Barack A Semua, Jessica Iskandar Langsung Ajak Liburan ke Jepang

JAKARTA - Jessica Iskandar saat ini tengah berada di Jepang bersama suami dan dua buah hatinya. Menariknya, liburan yang dilakukannya kali ini terjadi lantaran ia merasa bangga dengan nilai rapor putra sulungnya, El Barack Alexander.

Usai mengetahui bahwa El sudah berjuang keras untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, Jedar pun memberikan apresiasi pada putranya. Tak tanggung-tanggung, ia langsung mengajak El liburan dan menyebut bahwa kecerdasan putranya menurun darinya.

BACA JUGA: Penjelasan Jessica Iskandar Hibahkan Kasur Bekas kepada Aldi Taher

"My family and I in Kyoto, Japan 2023 melancong karena nilai rapor EL Barack A*-A semua," tulis Jedar.

"Notabene: kecerdasan anak lelaki menurun dari ibunya. LOL #jedar #viver #elbarack #donverhaag #kyoto #japan #fyp #travel," lanjutnya.

Dalam unggahannya, Jedar terlihat cantik mengenakan kaos turtleneck biru lengan panjang, lengkap dengan celana pendek setengah paha. Sedangkan suaminya, Vincent Verhaag terlihat gagah mengenakan kaos berkerah dengan motif garis-garis serta celana pendek hijau army.

Keduanya pun juga mengabadikan momen liburan mereka dengan berfoto bersama dua buah hatinya, El Barack dan Don Azaiah.