Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nilai Rapor El Barack A Semua, Jessica Iskandar Langsung Ajak Liburan ke Jepang

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |02:30 WIB
Nilai Rapor El Barack A Semua, Jessica Iskandar Langsung Ajak Liburan ke Jepang
Jessica Iskandar liburan bareng keluarga ke Jepang (Foto: Instagram @inijedar)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Iskandar saat ini tengah berada di Jepang bersama suami dan dua buah hatinya. Menariknya, liburan yang dilakukannya kali ini terjadi lantaran ia merasa bangga dengan nilai rapor putra sulungnya, El Barack Alexander.

Usai mengetahui bahwa El sudah berjuang keras untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, Jedar pun memberikan apresiasi pada putranya. Tak tanggung-tanggung, ia langsung mengajak El liburan dan menyebut bahwa kecerdasan putranya menurun darinya.

"My family and I in Kyoto, Japan 2023 melancong karena nilai rapor EL Barack A*-A semua," tulis Jedar.

"Notabene: kecerdasan anak lelaki menurun dari ibunya. LOL #jedar #viver #elbarack #donverhaag #kyoto #japan #fyp #travel," lanjutnya.

Dalam unggahannya, Jedar terlihat cantik mengenakan kaos turtleneck biru lengan panjang, lengkap dengan celana pendek setengah paha. Sedangkan suaminya, Vincent Verhaag terlihat gagah mengenakan kaos berkerah dengan motif garis-garis serta celana pendek hijau army.  

Jessica Iskandar

Keduanya pun juga mengabadikan momen liburan mereka dengan berfoto bersama dua buah hatinya, El Barack dan Don Azaiah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143999/jessica_iskandar-Cmax_large.jpg
Hot Mom, Jessica Iskandar: Cantik untuk Suamiku si Ganteng-Ganteng Kompeni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141321/jessica_iskandar-SgHd_large.jpg
Di Balik Lucunya Anak Jessica Iskandar, Ada Sosok yang Amburadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/33/3137325/vincent_verhaag-iLT2_large.jpg
Vincent Verhaag Beri Syarat Jika El Barack Ingin Bertemu Ayah Kandungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127190/jesssica_iskandar-bI1E_large.jpg
Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116423/jessica_iskandar-gfIa_large.jpg
Ayah Kandung El Barack Hubungi Vincent Verhaag, Bakal Bertemu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114888/jessica_iskandar-jx8Y_large.jpg
El Barack Mulai Pasang Tarif Syuting, Cuan Sejak Dini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement