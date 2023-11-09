Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hamil 5 Minggu, Larissa Chou Berharap Punya Anak Perempuan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |16:18 WIB
Hamil 5 Minggu, Larissa Chou Berharap Punya Anak Perempuan
Larissa Chou hamil 5 minggu (Foto: Instagram/larissachou)
A
A
A

JAKARTA - Larissa Chou angkat bicara terkait kehamilannya yang kedua. Melalui akun Instagram Storynya, istri Ikram Rosadi ini tampak membuka sesi tanya jawab seputar kehidupannya.

Kabar kehamilan Larissa jelas menjadi pertanyaan yang paling banyak diajukan oleh netizen. Bahkan ada salah satu netizen yang penasaran apakah usai resmi menikah Larissa langsung positif hamil atau tidak.

"Ci sempat kosong abis nikah nggak? Doain kami kami bisa cepat nyusul," tanya salah satu netizen.

"Aku sempat datang bulan, Alhamdulillah November ini ngecek dan positif," jawab Larissa, sambil membagikan isi chatnya kepada Nadya Mustika.

Larissa Chou

Saat ini, usia kandungan Larissa sendiri telah memasuki minggu ke lima. Hal itu membuat Larissa masih belum mengetahui soal jenis kelamin calon buah hatinya.

Kendati begitu, mantan istri Alvin Faiz ini tetap memiliki harapan soal jenis kelamin adik dari Yusuf Alvin Ramadhan.

"Aku berharapnya cewek sih, tapi cowok lagi pun nggak apa-apa," harapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
