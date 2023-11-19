Sidang Perdana Gugatan Cerai Okie Agustina, Gunawan Dwi Cahyo Dipastikan Hadir

JAKARTA - Sidang gugatan perceraian Gunawan Dwi Cahyo dan Okie Agustina di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat digelar besok, Senin 20 November 2023. Kuasa hukum Gunawan Dwi Cahyo memastikan kliennya bakal hadir.

"Untuk sidang besok, klien kami dan tim kuasa hukum mas Gunawan akan hadir di Pengadilan Agama Bogor, semoga bisa tepat waktu kita mulai," ujar Wahyudo Tora Hananto di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (19/11/2023).

Beragenda sidang mediasi esok hari, pria akrab disapa Tora itu mengaku kalau dia belum berbicara banyak mengenai rumah tangganya kliennya.

"Sidang masih sidang perdana jadi masih mediasi, kita belum bisa bicara banyak soal mediasi ya," katanya lagi.