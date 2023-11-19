Gunawan Dwi Cahyo Diduga Selingkuh, sang Manajer Bantah: Itu Tidak Benar!

JAKARTA - Manager Gunawan Dwi Cahyo, Aya Dwi Cahyono secara tegas mengatakan jika Gunawan Dwi Cahyo tidak berselingkuh dari Okie Agustina yang ramai di media sosial.

Pria akrab disapa Aya itu mengaku perempuan viral di media sosial hanyalah sebatas teman semata, tanpa adanya hubungan spesial seperti yang dituding kepada Gunawan Dwi Cahyo.

"Kami klarifikasi bahwa tersebar di semua media itu salah, jadi Mas Gunawan tidak bersalah dan tidak berselingkuh. Ini kami tekankan, tidak bersalah dan berselingkuh," ujar Aya Dwi Cahyo sang manajer di kawasan Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Minggu (19/11/2023).

Selain membantah, Aya biasa disapa itu menyebut kalau Gunawan Dwi Cahyo telah mengkonfirmasi kepada perempuan bersamanya yang viral di media sosial serta kepada Okie Agustina sang istri.