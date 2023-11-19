Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gunawan Dwi Cahyo Diduga Selingkuh, sang Manajer Bantah: Itu Tidak Benar!

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |15:04 WIB
Gunawan Dwi Cahyo Diduga Selingkuh, sang Manajer Bantah: Itu Tidak Benar!
Gunawan Dwi Cahyo bantah isu selingkuh. (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Manager Gunawan Dwi Cahyo, Aya Dwi Cahyono secara tegas mengatakan jika Gunawan Dwi Cahyo tidak berselingkuh dari Okie Agustina yang ramai di media sosial.

Pria akrab disapa Aya itu mengaku perempuan viral di media sosial hanyalah sebatas teman semata, tanpa adanya hubungan spesial seperti yang dituding kepada Gunawan Dwi Cahyo.

"Kami klarifikasi bahwa tersebar di semua media itu salah, jadi Mas Gunawan tidak bersalah dan tidak berselingkuh. Ini kami tekankan, tidak bersalah dan berselingkuh," ujar Aya Dwi Cahyo sang manajer di kawasan Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Minggu (19/11/2023).

Selain membantah, Aya biasa disapa itu menyebut kalau Gunawan Dwi Cahyo telah mengkonfirmasi kepada perempuan bersamanya yang viral di media sosial serta kepada Okie Agustina sang istri.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153303/gunawan_dwi_cahyo-PSvu_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Resmi Menikah Setelah Setahun Cerai dari Okie Agustina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151355/gunawan_dwi_cahyo-o8jn_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Bakal Lepas Status Duda dengan Menikahi Alya Nabila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035407/gunawan_dwi_cahyo-2Ga9_large.jpg
Mobilnya Diambil, Putra Gunawan Dwi Cahyo Ungkap Keinginan Jadi Anak Pasha Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034763/gunawan_dwi_cahyo-FnA8_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Minta Okie Agustina Jaga Privasi Demi Kesehatan Mental Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034580/gunawan_dwi_cahyo-DkBV_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Minta Maaf kepada Okie Agustina usai Gadaikan Mobil Anak 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement