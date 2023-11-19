Gunawan Dwi Cahyo Ogah Bicara Cerai: Bukan Konsumsi Publik

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo digugat cerai Okie Agustina. Melihat hal itu, Gunawan Dwi Cahyo memilih untuk tidak memberitahukan kepada publik terkait persoalan rumah tangganya.

"Karena itu hal yang mungkin enggak bisa saya buka disini, karena masalah keluarga saya dan bukan konsumsi publik," ucap Gunawan Dwi Cahyo di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jakarta Timur, Minggu (19/11/2023).

Menurutnya, dirinya memahami bagaimana perasaan seorang perempuan ketika ia membuka persoalan rumah tangganya itu.

"Jadi saya tahu apa saya rasain, saya ceritain ke istri sendiri, "tambahnya.

Gunawan Dwi Cahyo menepis jika keretakan rumah tangga dipicu akibat kehadiran orang ketiga.

"Bukan karena perselingkuhan ini dan itu salah," tuturnya.

Lebih lanjut, Gunawan Dwi Cahyo juga mengklarifikasi kalau foto dirinya jalan bersama perempuan lain yang viral di media sosial. Baginya, hubungan keduanya hanya sebatas teman.

Dia mengatakan jika memang ada niatan tidak baik dalam dirinya maka bukanlah membawa ke tempat umum.

Pemilihan pergi ke tempat umum bertujuan untuk tidak menimbulkan fitnah maupun tudingan yang negatif.

"Pastinya saya pergi enggak di tempat yang sepi, di tempat umum karena orang sudah pasti tahu siapa saya. Jadi untuk mengurangi fitnah itu, saya pergi bukan ke tempat yang sepi tapi yang ramai," beber Gunawan.