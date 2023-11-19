Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gunawan Dwi Cahyo Ogah Bicara Cerai: Bukan Konsumsi Publik

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |17:07 WIB
Gunawan Dwi Cahyo Ogah Bicara Cerai: Bukan Konsumsi Publik
Gunawan Dwi Cahyo ogah bicara soal cerai. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo digugat cerai Okie Agustina. Melihat hal itu, Gunawan Dwi Cahyo memilih untuk tidak memberitahukan kepada publik terkait persoalan rumah tangganya.

"Karena itu hal yang mungkin enggak bisa saya buka disini, karena masalah keluarga saya dan bukan konsumsi publik," ucap Gunawan Dwi Cahyo di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jakarta Timur, Minggu (19/11/2023).

Menurutnya, dirinya memahami bagaimana perasaan seorang perempuan ketika ia membuka persoalan rumah tangganya itu.

"Jadi saya tahu apa saya rasain, saya ceritain ke istri sendiri, "tambahnya.

Gunawan Dwi Cahyo menepis jika keretakan rumah tangga dipicu akibat kehadiran orang ketiga.

"Bukan karena perselingkuhan ini dan itu salah," tuturnya.

Gunawan Dwi Cahyo

Lebih lanjut, Gunawan Dwi Cahyo juga mengklarifikasi kalau foto dirinya jalan bersama perempuan lain yang viral di media sosial. Baginya, hubungan keduanya hanya sebatas teman.

Dia mengatakan jika memang ada niatan tidak baik dalam dirinya maka bukanlah membawa ke tempat umum.

Pemilihan pergi ke tempat umum bertujuan untuk tidak menimbulkan fitnah maupun tudingan yang negatif.

"Pastinya saya pergi enggak di tempat yang sepi, di tempat umum karena orang sudah pasti tahu siapa saya. Jadi untuk mengurangi fitnah itu, saya pergi bukan ke tempat yang sepi tapi yang ramai," beber Gunawan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153303/gunawan_dwi_cahyo-PSvu_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Resmi Menikah Setelah Setahun Cerai dari Okie Agustina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151355/gunawan_dwi_cahyo-o8jn_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Bakal Lepas Status Duda dengan Menikahi Alya Nabila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035407/gunawan_dwi_cahyo-2Ga9_large.jpg
Mobilnya Diambil, Putra Gunawan Dwi Cahyo Ungkap Keinginan Jadi Anak Pasha Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034763/gunawan_dwi_cahyo-FnA8_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Minta Okie Agustina Jaga Privasi Demi Kesehatan Mental Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034580/gunawan_dwi_cahyo-DkBV_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Minta Maaf kepada Okie Agustina usai Gadaikan Mobil Anak 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement