HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Rinoa Aurora Senduk Sempat Maafkan Leon Dozan usai Dianiaya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |19:47 WIB
Alasan Rinoa Aurora Senduk Sempat Maafkan Leon Dozan usai Dianiaya
Alasan Rinoa Aurora Senduk sempat maafkan Leon Dozan. (Foto: Instagram/@rinoaaurora)
A
A
A

JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk sempat memaafkan Leon Dozan saat pertama kali mendapat tindak kekerasan dari sang kekasih. Hal itu diungkapkan ibu sang aktris, Yuliana Assad. 

“Rinoa hubungi saya lewat video call dan bilang dia disandera sama Leon. Dia bilang, ‘Ma, Noa takut. Leon begini Ma, badanku sampai biru-biru.’ Itu kasus pertama,” ujar Yuliana dikutip dari STARPRO Indonesia, Jumat (17/11/2023).

Namun bintang Si Doel the Series itu memilih memaafkan Leon dengan dua alasan. Pertama, aktor 26 tahun itu menyesal dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Kedua, karena orangtua Leon sudah tua dan sakit-sakitan.

“Jadi, Leon minta tolong ke Noa agar jangan dilaporkan ke polisi dan menghapus video yang ada. Sebagai orangtua, saya minta anak saya untuk lapor polisi, tapi dia bilang jangan,” tutur Yuliana Assad meniru ucapan putrinya.

Namun ketika kasus kekerasan kedua terjadi, Rinoa Aurora Senduk melaporkan putra Willy Dozan dan Betharia Sonata itu ke Polda Metro Jaya, pada 8 November 2023. Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka pada 17 November 2023.

Alasan Rinoa Aurora Senduk sempat maafkan Leon Dozan. (Foto: Ravie Wardani/MNC Portal Indonesia)

Jika Leon Dozan terbukti bersalah atas kaus penganiayaan dan penistaan institusi Polri maka dia terancam mendekam di dalam penjara selama 6 tahun.*

(SIS)

