Gunawan Dwi Cahyo Fokus Keluarga usai Dituding Selingkuh, Begini Pengakuan sang Manajer

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo angkat bicara soal tudingan selingkuh gegara viral di media sosial, hal itu diutarakan melalui Aya Dwi Cahyono sang manajer. Menurutnya, suami Okie Agustina itu lebih fokus kepada keluarga.

Diketahui, Gunawan Dwi Cahyo terlihat bersama wanita lain yang menjadi viral di media sosial. Bahkan, video dan foto itu dikirimkan seorang netizen kepada Okie.

Dalam foto tersebut, Gunawan Dwi Cahyo duduk di kamar hotel dan tampak asyik bermain game. Selain itu, seorang wanita berhijab terlihat memeluk mesra Gunawan Dwi Cahyo.

Mendengar hal itu, Aya selaku sang manajer membantah kabar miring tersebut.