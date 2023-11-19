Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pamer Buket Bunga Dari Sule, Santyka Fauziah Spill Tanggal Jadian?

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |17:02 WIB
Pamer Buket Bunga Dari Sule, Santyka Fauziah Spill Tanggal Jadian?
Santyka Fauziah diduga spill tanggal jadiannya dengan Sule (Foto: Instagram/santykafauziah)
A
A
A

JAKARTA - Sule membenarkan bahwa hubungannya dengan Santyka Fauziah telah berjalan selama kurang lebih tiga bulanan. Sebelum akhirnya pacaran, ia mengaku membutuhkan perjuangan untuk bisa meluluhkan hati perempuan berhijab tersebut.

Kini, setelah membenarkan status hubungannya dengan Santyka, perempuan cantik itu baru saja mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan dirinya mendapat buket bunga dari Sule. Dalam foto tersebut, Santyka yang berada di dalam mobil tampak tersenyum semringah sembari memeluk buket bunga berwarna pink.

Sementara itu dalam keterangan unggahannya, Santyka menuliskan bahwa bunga tersebut diberikan oleh Sule. Bunga tersebut seolah sebagai bukti bahwa mantan suami Nathalie Holscher itu bukan hanya menjadi sosok humoris yang biasa dikenal orang melainkan dapat pula menjadi sosok yang romantis.

Melalui unggahannya, Santyka juga menuliskan keterangan 'Juli 2023', yang diduga merupakan tanggal jadiannya dengan ayah lima anak itu.

Santyka Fauziah

"Selain humoris aku juga mau belajar menjadi cowok romantis", kitu ceunah katanya teh @ferdinan_sule. Tetiba ngirim kembang segede gaban ke kantor," kata Santyka di akun Instagramnya.

Melihat unggahan itu, netizen lantas memberikan dukungan kepada Sule dan Santyka. Mereka bahkan berharap agar mereka berjodoh dan segera naik pelaminan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459/komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171386/sule_axioo-FE5G_large.jpg
Sule Ungkap Alasan Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143064/sule_dan_nathalie-b9GM_large.jpg
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137535/njan_putra_sule-JG8W_large.jpeg
Njan Putra Sule Gabung di Album Kompilasi Honey Bareng Trio Tenxi, Naykilla dan Jemsii 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127819/komedian_sule-FZAa_large.jpg
Ketika Sule Mewek Dinasihati Mahalini saat Sungkeman Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115469/komedian_sule-vMCH_large.jpg
Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: I Don't Care!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement