Pamer Buket Bunga Dari Sule, Santyka Fauziah Spill Tanggal Jadian?

JAKARTA - Sule membenarkan bahwa hubungannya dengan Santyka Fauziah telah berjalan selama kurang lebih tiga bulanan. Sebelum akhirnya pacaran, ia mengaku membutuhkan perjuangan untuk bisa meluluhkan hati perempuan berhijab tersebut.

Kini, setelah membenarkan status hubungannya dengan Santyka, perempuan cantik itu baru saja mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan dirinya mendapat buket bunga dari Sule. Dalam foto tersebut, Santyka yang berada di dalam mobil tampak tersenyum semringah sembari memeluk buket bunga berwarna pink.

Sementara itu dalam keterangan unggahannya, Santyka menuliskan bahwa bunga tersebut diberikan oleh Sule. Bunga tersebut seolah sebagai bukti bahwa mantan suami Nathalie Holscher itu bukan hanya menjadi sosok humoris yang biasa dikenal orang melainkan dapat pula menjadi sosok yang romantis.

Melalui unggahannya, Santyka juga menuliskan keterangan 'Juli 2023', yang diduga merupakan tanggal jadiannya dengan ayah lima anak itu.

"Selain humoris aku juga mau belajar menjadi cowok romantis", kitu ceunah katanya teh @ferdinan_sule. Tetiba ngirim kembang segede gaban ke kantor," kata Santyka di akun Instagramnya.

Melihat unggahan itu, netizen lantas memberikan dukungan kepada Sule dan Santyka. Mereka bahkan berharap agar mereka berjodoh dan segera naik pelaminan.