Digugat Cerai Okie Agustina, Gunawan Dwi Cahyo: Bukan Karena Perselingkuhan

JAKARTA - Manager Gunawan Dwi Cahyo, membantah jika perceraian yang terjadi antara sang pesepak bola dengan Okie Agustina, berkaitan dengan perselingkuhan. Bahkan Aya Dwi Cahyono menegaskan jika gugatan cerai yang dilayangkan Okie di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat, diajukan lantaran Gunawan ketahuan selingkuh.

"Tapi tidak ada hubungannya antara perceraian dengan perselingkuhan, karena Gunawan tidak berselingkuh," ujar Aya saat ditemui di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jakarta Timur, Minggu (19/11/2023).

"Jadi kami mohon ditekankan sekali lagi disampaikan di berita tentang Perselingkuhan ataupun tidak ada kaitannya dengan perceraian besok," sambungnya.

Gunawa sendiri membenarkan pernyataan managernya bahwa ia sama sekali tidak selingkuh, seperti dugaan yang selama ini beredar. Namun, ia membenarkan jika dirinyalah yang pertama kali meminta cerai pada Okie, meski alasannya tak bisa ia bongkar di hadapan media.

"Ada banyak hal sebelumnya yang emang buat pengin bercerai. Tapi hal yang mungkin nggak bisa saya buka disini, karena masalah keluarga saya bukan konsumsi publik," jelas Gunawan Dwi Cahyo.

"Jadi saya tau apa saya rasain saya ceritain ke istri sendiri, bukan karena perselingkuhan ini dan itu salah," lanjutnya.

Soal hubungannya dengan perempuan di dalam foto, Gunawan mengatakan bahwa pria itu adalah dirinya. Namun, ia dan perempuan tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan asmara dan hanya sebatas teman.

Sayangnya tindakannya itu salah diartikan, lantaran muncul foto tersebut di media sosial. Sehingga, gugatan cerai yang dilayangkan oleh Okie membuat publik berpikir jika hal itu dilakukan lantaran perselingkuhan.