Perjalanan Enzy Storia Raih Gelar Sarjana, Sempat Menangis Akibat Tertunda Kuliah

JAKARTA – Enzy Storia mencurahkan isi hatinya usai lulus dari bangku kuliahnya. Di mana, dalam menempuh jalur pendidikan banyak pengalaman yang didapatkannya itu.

Enzy Storia resmi menyandang gelar sarjana management setelah melewati proses panjang dalam hidupnya.

Enzy Storia memilih menunda kuliah usai lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut nampaknya merasa sedih, ketika melihat teman sebayanya mulai melaksanakan ospek kuliah selama empat tahun lalu.

Lewat unggahan di Instagram miliknya itu, Enzy biasa disapa itu yang sekarang sudah merasa bahagia itu membagikan pengalamannya melalui keterangan foto, saat mulai memilih menunda kuliah hingga bisa melaksanakan wisudanya.

“13 tahun yang lalu di saat lulus SMA sedih banget rasanya harus menunda untuk kuliah. Karena sakit, dan harus mulai bekerja,” kata Enzy Storia, Minggu (19/11/2023).