Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perjalanan Enzy Storia Raih Gelar Sarjana, Sempat Menangis Akibat Tertunda Kuliah

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |14:22 WIB
Perjalanan Enzy Storia Raih Gelar Sarjana, Sempat Menangis Akibat Tertunda Kuliah
Enzy Storia lulus kuliah. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Enzy Storia mencurahkan isi hatinya usai lulus dari bangku kuliahnya. Di mana, dalam menempuh jalur pendidikan banyak pengalaman yang didapatkannya itu.

Enzy Storia resmi menyandang gelar sarjana management setelah melewati proses panjang dalam hidupnya.

Enzy Storia memilih menunda kuliah usai lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut nampaknya merasa sedih, ketika melihat teman sebayanya mulai melaksanakan ospek kuliah selama empat tahun lalu.

Lewat unggahan di Instagram miliknya itu, Enzy biasa disapa itu yang sekarang sudah merasa bahagia itu membagikan pengalamannya melalui keterangan foto, saat mulai memilih menunda kuliah hingga bisa melaksanakan wisudanya.

“13 tahun yang lalu di saat lulus SMA sedih banget rasanya harus menunda untuk kuliah. Karena sakit, dan harus mulai bekerja,” kata Enzy Storia, Minggu (19/11/2023).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173236/enzy_storia_dan_suami-zDdn_large.jpg
Sebelum Menikah, Enzy Storia Pernah Tinggalkan Molen demi Pria Lain 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114835/enzy_storia-Zr40_large.jpg
Enzy Storia Heran, Vincent Rompies yang Suka Kentut saat Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/33/3084322/enzy_storia-S6EM_large.jpg
Terharu, Enzy Storia Tulis Surat Cinta untuk Febby Rastanty dan Drajad Djumantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/33/3011366/janji-molen-kasetra-di-perayaan-1-tahun-pernikahannya-dengan-enzy-storia-SvShRPURmb.jpg
Janji Molen Kasetra di Perayaan 1 Tahun Pernikahannya dengan Enzy Storia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/33/3010016/stafsus-menkeu-beri-update-terkait-tas-enzy-storia-yang-kena-pajak-bea-cukai-ljRmTS0a5q.jpg
Stafsus Menkeu Beri Update Terkait Tas Enzy Storia yang Kena Pajak Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/33/3009794/enzy-storia-jadi-korban-bea-cukai-stafsus-menteri-keuangan-angkat-bicara-4b0QI6MH3T.jpg
Enzy Storia Jadi Korban Bea Cukai, Stafsus Menteri Keuangan Angkat Bicara
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement