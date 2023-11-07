Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jawaban Ria Ricis soal Rumah Tangganya dengan Teuku Ryan Dikabarkan Renggang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |18:49 WIB
Ria Ricis jawab isu rumah tangga retak dengan Teuku Ryan (Foto: IG Ria Ricis)
Ria Ricis jawab isu rumah tangga retak dengan Teuku Ryan (Foto: IG Ria Ricis)
JAKARTA - Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan dikabarkan renggang. Hal ini menjadi perbincangan ketika Ria Ricis seringkali curhat kesepian.

Di akun Instagram miliknya, Ria Ricis juga jarang memperlihatkan kebersamaan dengan Teuku Ryan. Terakhir kali keduanya foto bersama pada 23 September 2023.

Ria Ricis pun angkat bicara. Dirinya hanya memohon doa atas isu tersebut. Ia berharap rumah tangganya dengan Teuku Ryan mendapatkan keberkahan.

Jawaban Ria Ricis soal Rumah Tangganya dengan Teuku Ryan Dikabarkan Renggang

"Oh nggak papa kita mah, yang penting kan isi rumah tangga kita yang tahu, mohon doanya saja semoga apapun yang kita lakukan berkah," ujar Ria Ricis dalam tayangan Youtube stasiun televisi swasta.

Isu ini bukan kali pertama terjadi. Di medio April 2023, Ria Ricis dan Teuku Ryan juga dikabarkan cerai.

Halaman:
1 2
