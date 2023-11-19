Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Leon Dozan Tersangka Kasus Penganiayaan, Betharia Sonata Ungkap Kerinduan sang Ayah

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |12:29 WIB
Leon Dozan Tersangka Kasus Penganiayaan, Betharia Sonata Ungkap Kerinduan sang Ayah
Betharia Sonata ungkap kesedihan pada sang ayah. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Betharia Sonatha merasakan kesedihan mendalam. Pasalnya, putra kesayangannya Leon Dozan jadi tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan kepada kekasihnya, Rinoa Aurora serta penghinaan institusi Polri.

Leon Dozan tampil dihadapan publik dengan berbaju oranye pada 17 November 2023 lalu. Kini, dirinya mendekam di balik jeruji besi.

Pelantun Hati Yang Luka itu sampai shock lantaran tak menyangka anak yang dikenalnya sebagai sosok yang manis dan setia itu tega menganiaya kekasihnya dan melakukan penghinaan.

Ketika ditemui awak media bersama mantan suaminya merupakan ayah Leon, Willy Dozan, Betharia Sonatha tak kuasa menahan tangis.

Kesedihan terus dirasakannya sampai saat ini. Betharia seolah ingin mengadukan permasalahannya kepada sang ayah melalui sebuah unggahan Instagramnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005535/putus-dari-rinoa-aurora-leon-dozan-diduga-punya-gebetan-baru-PdqketeOPa.jpg
Putus dari Rinoa Aurora, Leon Dozan Diduga Punya Gebetan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2941860/pesan-haru-betharia-sonata-untuk-leon-dozan-eX98TOA9Nu.jpg
Pesan Haru Betharia Sonata untuk Leon Dozan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939656/putus-dari-rinoa-aurora-senduk-leon-dozan-ngaku-dekat-dengan-wanita-ini-p1Uf0QsOEB.jpg
Putus dari Rinoa Aurora Senduk, Leon Dozan Ngaku Dekat dengan Wanita Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/33/2938731/leon-dozan-berharap-punya-hubungan-baik-dengan-rinoa-aurora-senduk-2aGx6qFSpB.jpg
Leon Dozan Berharap Punya Hubungan Baik dengan Rinoa Aurora Senduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938337/ini-postingan-pertama-leon-dozan-di-medsos-usai-bebas-dari-kasus-penganiayaan-4e6tV3oZaf.jpg
Ini Postingan Pertama Leon Dozan di Medsos, Usai Bebas dari Kasus Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938334/sikap-aneh-leon-dozan-usai-bebas-ini-kata-betharia-sonata-NoNVByglGU.jpg
Sikap Aneh Leon Dozan Usai Bebas, Ini Kata Betharia Sonata
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement