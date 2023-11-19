Leon Dozan Tersangka Kasus Penganiayaan, Betharia Sonata Ungkap Kerinduan sang Ayah

JAKARTA - Betharia Sonatha merasakan kesedihan mendalam. Pasalnya, putra kesayangannya Leon Dozan jadi tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan kepada kekasihnya, Rinoa Aurora serta penghinaan institusi Polri.

Leon Dozan tampil dihadapan publik dengan berbaju oranye pada 17 November 2023 lalu. Kini, dirinya mendekam di balik jeruji besi.

Pelantun Hati Yang Luka itu sampai shock lantaran tak menyangka anak yang dikenalnya sebagai sosok yang manis dan setia itu tega menganiaya kekasihnya dan melakukan penghinaan.

Ketika ditemui awak media bersama mantan suaminya merupakan ayah Leon, Willy Dozan, Betharia Sonatha tak kuasa menahan tangis.

Kesedihan terus dirasakannya sampai saat ini. Betharia seolah ingin mengadukan permasalahannya kepada sang ayah melalui sebuah unggahan Instagramnya.