Alasan Jefri Nichol Ogah Tinju Lawan Dul Jaelani

JAKARTA - Aktor Jefri Nichol akan berhadapan di ring tinju dengan El Rumi dalam acara Superstar Knockout di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 17 November 2023.

Jefri mengaku sudah melakukan berbagai persiapan sejak dua bulan terakhir. Dia juga optimis bisa mengalahkan El Rumi hanya dalam dua ronde.

Kendati demikian, Jefri bakal bersikap sportif jika dirinya menelan kekalahan. Pemain film Jakarta vs Everybody itu juga tak akan berhenti tinju meski mengalami kekalahan.

"Nggak sih, malah makin semangat lagi, makin semangat buat latihan lagi, dan tetap bakal respect ke El karena dia udah memberikan yang terbaik dan buat gue kalah, tapi nggak akan lah," tutur Jefri Nichol saat ditemui di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

"Tetap respect ke El, karena dia udah latihan keras, gue lihat dari beberapa video, latihan dia keras. Gue respect ke dia sebagai sesama petarung," sambungnya.

Jefri kemudian menjawab pertanyaan publik terkait minatnya untuk melawan Dul Jaelani di pertandingan selanjutnya.

"Kalau Dul nggak, karena sohib. Dul asik orangnya. Sama abangnya kenal-kenal aja, kalau sama temen nggak enak," ujar Jefri.