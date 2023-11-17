Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Jefri Nichol Ogah Tinju Lawan Dul Jaelani

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |11:02 WIB
Alasan Jefri Nichol Ogah Tinju Lawan Dul Jaelani
Jefri Nichol ogah tinju Dul Jaelani (Foto: IG Jefri Nichol)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Jefri Nichol akan berhadapan di ring tinju dengan El Rumi dalam acara Superstar Knockout di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 17 November 2023.

Jefri mengaku sudah melakukan berbagai persiapan sejak dua bulan terakhir. Dia juga optimis bisa mengalahkan El Rumi hanya dalam dua ronde.

Kendati demikian, Jefri bakal bersikap sportif jika dirinya menelan kekalahan. Pemain film Jakarta vs Everybody itu juga tak akan berhenti tinju meski mengalami kekalahan.

Alasan Jefri Nichol Ogah Tinju Lawan Dul Jaelani

"Nggak sih, malah makin semangat lagi, makin semangat buat latihan lagi, dan tetap bakal respect ke El karena dia udah memberikan yang terbaik dan buat gue kalah, tapi nggak akan lah," tutur Jefri Nichol saat ditemui di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

"Tetap respect ke El, karena dia udah latihan keras, gue lihat dari beberapa video, latihan dia keras. Gue respect ke dia sebagai sesama petarung," sambungnya.

Jefri kemudian menjawab pertanyaan publik terkait minatnya untuk melawan Dul Jaelani di pertandingan selanjutnya.

"Kalau Dul nggak, karena sohib. Dul asik orangnya. Sama abangnya kenal-kenal aja, kalau sama temen nggak enak," ujar Jefri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145899/jefri_nichol-RABm_large.jpg
Jefri Nichol Keget Bisa Bucin ke Ameera Khan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145814/jefri_nichol-pj2S_large.jpg
 Jefri Nichol Akui Manfaatkan Privilege sebagai Artis untuk Dekati Ameera Khan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/33/3131105/jefri_nichol_dan_ameera_khan-7Xw0_large.jpeg
Jefri Nichol dan Ameera Khan Pamer Kemesraan usai Diisukan Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/33/3128455/jefri_nichol_dan_ameera_khan-dx3W_large.jpg
Ameera Khan Hapus Semua Foto Jefri Nichol dari Instagram, Putus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/33/3113847/jefri_nichol-dClk_large.jpg
Mesra Banget, Jefri Nichol Pangku Ameera Khan di Hari Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/33/3079982/jefri_nichol-MmX8_large.jpg
Jefri Nichol Akui Punya Pacar Baru Usai Putus dari Maria Theodore: Baru Jalan 3 Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement