HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Takut Karma, Inara Rusli Ogah Komentari Hubungan Eva Manurung dengan Jordan Ali

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:09 WIB
Takut Karma, Inara Rusli Ogah Komentari Hubungan Eva Manurung dengan Jordan Ali
Inara Rusli ogah komentari hubungan Eva Manurung dengan Jordan Ali (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli ikut dimintai tanggapannya terkait hubungan mantan mertuanya, Eva Manurung dengan Jordan Ali. Sayangnya, Inara memilih untuk bungkam.

Bungkamnya Inara jelas bukan tanpa alasan. Mantan istri Virgoun itu mengatakan bahwa ia berusaha untuk netral menyikapi hal tersebut.

"Aku berusaha ngelihat dari sudut kacamata netral, ya,” ujar Inara Rusli dikutip dari tayangan Pagi-Pagi Ambyar, Jumat (17/11/2023).

Ibu tiga anak ini mengatakan bahwa ia enggan mengomentari hal itu lantaran takut kena karma. Apalagi, Eva Manurung memiliki usia yang cukup jauh di atasnya.

Inara Rusli

“Berusaha memposisikan diri aku juga di dia. Karena ya kita nggak pernah tahu lah masa depan itu seperti apa," jelas Inara Rusli.

"Jangan-jangan nanti kalau misalkan kita ngomong yang kurang baik nanti aku kayak dia. Amit-amit naudzubillah min dzalik gitu misalkan aku memilih umur yang terlalu jauh atau gimana," tambahnya.

Lebih lanjut, Inara sendiri mengatakan bahwa jodoh memang sudah ada yang mengatur. Oleh karenanya, ia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi padanya terlebih mantan mertuanya di masa depan.

Halaman:
1 2
