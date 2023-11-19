Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Hadirkan Sisi Gelap Canggu, Lagu Dreads of Paradise Tuai Kontroversi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |02:02 WIB
Hadirkan Sisi Gelap Canggu, Lagu Dreads of Paradise Tuai Kontroversi
Dreads of Paradise tuai kontroversi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Dreads of Paradise (D.O.P), boyband pertama yang menggabungkan reggae hip-hop di Indonesia, telah merilis single utama mereka yang berjudul Canggu Life. Lagu ini mengangkat sisi gemerlap dari Canggu, Bali, yang dipenuhi dengan pesta, kekayaan, dan kehadiran wanita.

Inspirasi lagu ini berasal dari atmosfer pulau Bali, menjadi bukti nyata komitmen grup ini dalam menyebarkan energi positif, cinta, dan irama reggae kepada para penggemar.

Canggu Life merupakan debut single dari D.O.P yang terdiri dari tiga anggota: NoizeKilla, sebelumnya dikenal sebagai Bhismo KunoKini, Dellu Uyee, seorang seniman dan konten kreator; serta Magenta, seorang penyanyi pendatang baru dengan suara khas huskynya.

Hadirkan Sisi Gelap Canggu, Lagu Dreads of Paradise Tuai Kontroversi

Musik video Canggu Life mendapat beragam reaksi dari penonton. Salah satunya adalah kritik terhadap visualnya yang dianggap tidak sesuai untuk ditonton oleh semua kalangan. Dalam upaya menanggapi hal ini, grup ini mengeluarkan permohonan maaf yang tulus.

Melalui pernyataan dari juru bicara mereka, D.O.P menyatakan penyesalannya, "Kami sungguh meminta maaf jika video musik 'Canggu Life' kami telah menyinggung perasaan. Niat kami adalah untuk menciptakan representasi visual yang menyenangkan dan ringan dari semangat lagu ini, namun kami menyadari bahwa hal itu mungkin tidak cocok bagi semua orang. Kami menghargai masukan ini dan akan memastikan bahwa konten masa depan kami lebih sesuai dengan harapan penggemar kami."

Sebagai boyband reggae hip-hop pertama di Indonesia, D.O.P ingin memberikan nuansa baru dalam industri musik Nusantara. Selain menyajikan harmonisasi vokal antara anggota, D.O.P juga menggabungkan musik reggae hip-hop dengan berbagai jenis musik tradisional Indonesia. Mereka berkomitmen untuk menghadirkan musik yang mempromosikan kegembiraan, persatuan, dan semangat positif.

