MUSIK

Cerita Mezzaluna Jatuh Cinta dengan Musik, Lirik Lagu Ditulis sejak Usia 15 Tahun

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |04:15 WIB
Cerita Mezzaluna jatuh cinta dengan musik. (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Mezzaluna merupakan musisi muda ternama Tanah Air. Kini, dirinya menjadi salah satu penyanyi yang menjadi sorotan banyak masyarakat Indonesia. Pasalnya, lagu-lagunya sangat indah untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Menariknya, lagu milik Mezzaluna ini ditulis sendiri. Salah satunya lagu berjudul Setting Up The Phone Call. Dirinya mengaku telah menulis lagu ini sejak duduk di bangku SMA. Kala itu usianya masih 15 tahun.

“Waktu itu iseng aja cuma di kamar nulis lirik,” ucap Mezzaluna dalam acara Music Zone by Okezone Radio di Chillax Sudirman, belum lama ini.

Menariknya, dari hal iseng tersebut, ternyata lagu miliknya berhasil membawanya masuk dalam nominasi AMI Awards 2023 kategori Artis Solo R&B Kontemporer Terbaik. Terkait hal ini Mezzaluna mengaku tidak percaya.

Kini, anak dari Bimbim SLANK ini mengaku akan terus berkarya. Namun, dirinya belum terlalu mengejar nomikasi untuk saat ini karena takut menjadi tekanan hidup.

“Kayaknya enggak usah ekspektasinya,” kata Mezzaluna.

