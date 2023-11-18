Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

El Rumi vs Jefri Nichol, Mulan Jameela Tak Berhenti Berdoa

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |22:30 WIB
El Rumi vs Jefri Nichol, Mulan Jameela Tak Berhenti Berdoa
Mulan Jameela tak berhenti berdoa dukung El Rumi (Foto: Youtube Rans)
JAKARTA - Pertandingan El Rumi vs Jefri Nichol turut disaksikan oleh keluarga. Ahmad Dhani bersama Mulan Jameela turut hadir di Mahaka Square Jakarta, Jumat 17 November 2023.

Berada di sisi ring tinju, Mulan terlihat komat-kamit, mengucapkan doa untuk kemenangan anak sambungnya tersebut. Mulan terlihat khawatir dengan kondisi sang putra sambungnya. Namun demikian ia bisa bernapas lega ketika El Rumi juara mengalahkan Jefri Nichol.

El Rumi vs Jefri Nichol, Mulan Jameela Tak Berhenti Berdoa

Seperti diketahui, Rans Entertainment menggelar pertandingan tinju bertajuk Superstar Knockout di Mahaka Square Jakarta. Puncak pertandingan yang paling ditunggu-tunggu adalah Jefri Nichol vs El Rumi.

Pertandingan berlangsung empat ronde dengan masing-masing waktu dua menit. Jefri mendapat nilai 38, 37, dan 37, sementara El mendapat nilai 38, 39, dan 39. Dari hasil skor itu, dinyatakan El Rumi sebagai pemenang.

(aln)

