HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masnawati Masud Bongkar Perselingkuhan Melly Goeslaw, Ambil Hati sang Anak hingga Ajak ke Singapura Liburan

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |13:49 WIB
Masnawati Masud Bongkar Perselingkuhan Melly Goeslaw, Ambil Hati sang Anak hingga Ajak ke Singapura Liburan
Masnawati Masud bongkar perselingkuhan Melly Goeslaw. (Foto: YouTube Starpro Indonesia)
A
A
A

 

JAKARTA - Dugaan perselingkuhan Melly Goeslaw dengan seorang anggota polisi dan juga mantan suami dari Masnawati Masud ini terus menjadi gunjingan netizen. Terbaru, Masnawati buka-bukaan mengenai isu perselingkuhan Melly dengan mantan suaminya itu sudah tercium sejak 2008.

Masnawati mengatakan Melly Goeslaw mencoba mengambil hati anak-anaknya. Hal itu terungkap usai Masnawati pulang dari Singapura beberapa tahun silam.

“Kangen sama anak-anak karena waktu itu abis pulang dari Singapura, tidur lah saya sama mereka. Nah, di sini mulai, anak kedua ngomong ‘ma, waktu mama ke Singapura kan kakak ditelpon sama tante Melly’,” cerita Masnawati di YouTube STARPRO Indonesia, Sabtu (18/11/2023).

Masnawati menceritakan pengakuan dari anaknya itu. Ia mengatakan Melly seolah ingin mencuri hati anak-anaknya dengan mengajak mereka ke Singapura bersama tanpa Masnawati.

“Dia (Melly-red) cuma mau mengajak anak saya ‘kamu mau enggak ke Singapura sama tante Melly’?,” tambahnya.

Tak hanya itu, Masnawati juga mengatakan Melly ingin membeli ponsel baru untuk anaknya. Ia semakin yakin istri Anto Hoed itu seolah ingin mencuri hati anaknya yang juga merupakan anak dari anggota polisi ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
