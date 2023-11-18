Alasan Masnawati Masud Ungkap Perselingkuhan Melly Goeslaw Usai 15 Tahun Bungkam

JAKARTA - Melly Goeslaw menjadi perbincangan hangat, hal ini bermula dari beredarnya unggahan video dari seorang wanita bernama Masnawati Masud.

Wanita yang mengaku sebagai mantan istri polisi AKBP Enjang Hasan Kurnia mengaku kesulitan menghubungi Melly Goeslaw yang dianggap bermain api dengan mantan suaminya pada 15 tahun silam.

Masnawati mengungkapkan mengapa dirinya bersikeras untuk bertemu dengan istri Anto Hoed itu. Dia merasa perlu membicarakan masalah dugaan perselingkuhan itu yang sudah mencuat sejak tahun 2008 itu.

"Ya awalnya karena cuma niatnya ingin bertemu sama Melly karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan," ujar Masnawati di YouTube STARPRO Indonesia, Sabtu (18/11/2023).

Masnawati sudah berusaha menghubungi Melly Goeslaw baik secara pribadi melalui DM instagram hingga pesan whatsapp kepada manajernya tapi hasilnya selalu nihil. Menemui jalan buntu, dia mencoba mengunggah video melalui instagramnya agar direspon Melly Goeslaw.

"Jadi saya DM dulu baik-baik, wa manajernya. Karena diacuhkan, gimana sih enggak ada tanggapan diabaikan dicuekin. Jadi saya bingung dan akhirnya mungkin dengan video yang saya buat di awal itu Melly Goeslaw bisa mendengar pesan saya," sambungnya.

Masnawati mengungkapkan alasan dibalik dirinya mendadak muncul meski permasalahannya dan Melly Goeslaw telah terjadi 15 tahun silam dan dia telah bercerai dari mantan suaminya itu.

Meski sudah berusaha mengikhlaskan, dia merasa permasalahan itu belum selesai sepenuhnya sehingga selalu membebani hidupnya selama ini. Dia merasa ada yang mengganjal jika belum berbicara empat mata dengan istri Anto Hoed itu.

"Kenapa baru sekarang saya buka, selama 15 tahun itu waktu yang cukup lama, karena saya merasa terbebani selama hidup saya. Selama ini saya mencoba ikhlas dengan masalah yang sudah terjadi 15 tahun yang lalu," ungkapnya.

Masnawati juga menuntut pengakuan dari Melly Goeslaw terkait dugaan perselingkuhan tersebut. Dia berharap pertemuannya dan Melly nantinya menghilangkan beban dalam hatinya dan membuatnya lega.

"Dari awal saya ingin bertemu dengan M sebagai sesama perempuan saya ingin ada pengakuan dan kejujuran serta semoga pertemuan itu menyembuhkan luka batin saya. Tidak ada manusia yang sempurna sama seperti saya mungkin pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan," jelasnya.