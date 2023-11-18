Dramatis, El Rumi Kalahkan Jefri Nichol di Pertandingan Tinju Superstar Knockout

JAKARTA - El Rumi berhasilnya mengalahkan Jefri Nichol di atas ring tinju bertajuk Superstar Knockout yang digelar di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (17/11/2023).

Pertandingan mereka dimulai sekitar pukul 23.48 WIB dengan total empat ronde. Sejak awal pertandingan keduanya sudah berapi-api ingin menumbangkan satu sama lain.

Dari ronde pertama, terlihat Jefri Nichol banyak melakukan pukulan-pukulan yang cukup keras di wajah El.

Sehingga membuat Ahmad Dhani,ayah kandung El Rumi yang berada di bibir ring tampak begitu cemas menyaksikan sang putra.

Namun El juga sejak ronde pertama, tak kalah agresif. Pukulan demi pukulan mendarat di wajah sang aktor.

Hingga saat memasuki ronde ketiga, tenaga Jefri Nichol terlihat mulai habis. Pertandingan begitu dramatis ini lalu dimanfaatkan dengan baik oleh El.

Hal itu pun tak luput dari penilaian ketiga juri. El Rumi mendapatkan skor 38, 39, 39. Sementara Jefri Nichol dengan skor 38, 37, 37.

Dari skor tersebut, El Rumi lah dinyatakan sebagai pemenang dari adu tinju artis tersebut.

Setelah selesai pertandingan, Ahmad Dhani bersyukur tidak ada lagi perpanjangan ronde. Sebab ia menilai jika ada ronde lima, ia sangat yakin jika El Rumi akan KO.

"Alhamdulillah tidak ada satu ronde lagi, kalau ada satu ronde lagi El KO," ujar Ahmad Dhani di atas ring usai pertandingan.

Selanjutnya, dalam pidatonya, El Rumi mempersembahkan kemenangannya untuk warga Palestina dan semua orang yang sudah mendukung serta meragukan dirinya.

"Alhamdulillah kemenangan ini untuk Palestina dan keluarga yang udah dateng, untuk orang yang mendukung dan juga meragukan saya, ini dia sabuknya ada di saya bukan di Jefri Nichol," ujar El Rumi dikutip dari YouTube RANS Entertainment, Jumat (17/11/2023)

