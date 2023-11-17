Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Maria Theodore Bakal Dampingi Jefri Nichol Tanding Tinju Lawan El Rumi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |18:10 WIB
Maria Theodore Bakal Dampingi Jefri Nichol Tanding Tinju Lawan El Rumi
Maria Theodora akan tonton pertandingan tinju Jefri Nichol vs El Rumi (Foto: Instagram/mariatheodoree)
JAKARTA - Maria Theodore mengatakan bahwa ia akan datang di pertandingan tinju antara Jefri Nichol melawan El Rumi, yang digelar malam ini, Jumat (17/11/2023). Hal itu diungkapkannya secara langsung saat diwawancarai oleh wartawan.

"Bakal datang, bakal support, dukung terus," ucap Maria Theodore.

Sebagai kekasih, bintang series Live with My Ketos ini mengatakan bahwa ia yakin 100 persen bahwa Jefri Nichol akan berhasil memenangkan pertandingan tinju melawan El Rumi.

"Kita doain aja ya. Aku sih optimis dia menang, tapi kita kan nggak boleh ngeremehin lawan, tapi aku sih 100 persen yakin," ujar Maria.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Maria sendiri merasa bahwa apa yang dilakukan kekasihnya untuk bisa memenangkan pertandingan, bisa dikatakan cukup optimal. Sebagai kekasih, ia bahkan mengaku sama sekali tak takut untuk melihat Jefri bertanding tinju melawan El Rumi.

