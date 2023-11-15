Coldplay Check Sound, Fans Riuh

JAKARTA - Coldplay siap tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelum tampil kru memastikan segala infrastruktur berjalan dengan baik. Dalam unggahan Instagram @idwantscoldplay Rabu (15/11/2023) penonton dengan tiket Cat Festival sudah memadati pintu masuk dan berbaris untuk mendapatkan tempat terdepan saat menonton Chris Martin dan kawan-kawan.

Diketahui para penonton pemegang tiket kategori My Universe telah memadati sekitaran venue sejak pukul 15.00 WIB sedangkan diketahui bahwa pintu baru akan dibuka pada 17.00 WIB.

Sementara pemegang tiket kategori lain sedang menunggu mereka disuguhi dengan suara check sound dari Coldplay membawakan lagu Colatura yang diiringi lantunan piano.

Check sound tersebut dilanjutkan dengan lagu Higher Power. Sontak hal tersebut membuat para fans histeris dan makin tidak sabar mendengar suara khas dari Chris Martin tersebut.

Penampilan Coldplay di Jakarta menjadi bagian dari tur berjudul Music of The Spheres, dan menjadikan debut mereka konser di Indonesia. Antusias penggemar sudah terlihat sejak pembukaan penjualan tiket konser Coldplay.

Sejumlah fans bahkan rela mengambil cuti atau bahkan mencari bantuan calo untuk memastikan mereka bisa mendapatkan tiket di konser tersebut.

