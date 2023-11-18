Nuca dan Vionita Sihombing Meriahkan Table Tennis Okezone, Ajak Penonton Galau Bareng

JAKARTA - Raja Giannuca alias Nuca dan Vionita Sihombing turut memeriahkan Table Tennis Okezone 2023 di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu (18/11/2023). Keduanya tampil sebagai pembuka sebelum laga eksebisi tenis meja dimulai.

Nuca tampil gagah dengan gitar yang dibawanya dengan nuansa musik akustik, dirinya mengajak seisi GOR UNJ bernyanyi bersama lewat lagu Sampai Kita Tua miliknya.

Nuca menutup penampilannya dengan lagu duetnya bersama Mahalini yang berjudul Aku Yang Salah. Meski bak lagu 'wajib' menemani suasana galau dan sendu para pendengarnya, dalam suasana meriah sekalipun lagu ini tetap sukses membuat penonton bernyanyi bersama.

"Aku mau mengajak bergalau, kalau lagi bahagia tetap bernyanyi sekeras mungkin," ujar Nuca mengawali lagu Aku yang Salah.