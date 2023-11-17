Daftar Pemenang Penghargaan Amazing Kids Favorite Awards 2023

JAKARTA - Menjadi salah satu televisi yang ramah anak, GTV sebagai “home of entertainment” untuk pertama kalinya menghadirkan ajang penghargaan bagi ikon favorit anak Indonesia. Bertajuk “Amazing Kids Favorite Awards", acara ini digelar pada Jumat (17/11/2023) mulai pukul 18.30 WIB tadi.

Inilah momen yang dinantikan dan akan menjadi puncak dari malam penghargaan untuk ikon favorit anak Indonesia. Bahkan enam kategori paling favorit yakni Penyanyi Atau Grup Musik Indonesia Favorit, Aktris Indonesia Favorit, Aktor Indonesia Favorit, Atlet Indonesia Favorit, Social Media Icon Indonesia Favorit, dan Serial Animasi TV Favorit telah dibacakan dalam malam penghargaan tersebut.

Selain itu, ada satu kategori yang diberikan sebagai penghargaan bagi ikon yang aktif dalam hal positif dan memberikan inspirasi bagi anak-anak di Indonesia.

Acara sini tentunya menjadi super seru karena dipandu oleh Irfan Hakim dan Prilly Latuconsina. Panggung pun makin meriah dengan hadirnya penyanyi-penyanyi gemas yang punya suara emas seperti Amora Lemos dan Farel Prayoga.

Deretan penyanyi lain seperti Lyodra, Nabila Taqiyyah, Rony Parulian, dan Betrand Putra Onsu juga siap tampilkan hiburan paling amazing. Tak sampai situ, sejumlah artis papan atas Indonesia juga akan menghibur anak-anak.

Sejumlah tayangan TV anak-anak dan artis serta pegiat media sosial memenangi penghargaan Amazing Kids Favorite Awards. Salah satunya adalah Prilly Latuconsina yang berhasil memboyong penghargaan di kategori Aktris Indonesia Favorit.

Berhasil memenangkan penghargaan tersebut, Prilly meminta seluruh anak-anak Indonesia selalu berjuang. Pasalnya, ia juga memulai kariernya sejak usia dini dan terus bermimpi untuk menjadi seseorang yang sukses.

“Adik-adik, aku terjun ke dunia entertainment seusia kalian, jadi kalian tidak boleh berhenti bermimpi. Mimpi setinggi-tingginya dan pantang menyerah. Terima kasih kepada anak-anak di Indonesia yang sudah memilih aku,” kata Prilly dalam pidato kemenangannya.

Berikut daftar lengkap pemenang Amazing Kids Favorite Awards 2023:

Penyanyi Atau Grup Musik Indonesia Favorit: JKT48

Aktris Indonesia Favorit: Prilly Latuconsina

Aktor Indonesia Favorit: Reza Rahadian