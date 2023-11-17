Advertisement
TV SCOOP

Nabila Taqiyyah dan Lyodra Bawakan Lagu Hits Anak-Anak di Amazing Kids Favorite Awards

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:02 WIB
Nabila Taqiyyah dan Lyodra Bawakan Lagu Hits Anak-Anak di Amazing Kids Favorite Awards
Nabila Taqiyyah dan Lyodra tampil di Amazing Kids Favorite Awards (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Nabila Taqiyyah dan Lyodra, turut meramaikan ajang Amazing Kids Favorite Awards. Keduanya terlihat tampil secara solo dan membawakan lagu yang saat ini sedang hits, baik di telinga orang dewasa maupun anak-anak.

Menjadi salah satu televisi yang ramah anak, GTV sebagai ‘Home of Entertainment’ untuk pertama kalinya menghadirkan ajang penghargaan bagi ikon favorit anak Indonesia. Ada 6 kategori yang diperebutkan dalam malam penghargaan ini.

Kategori tersebut adalah Penyanyi Atau Grup Musik Indonesia Favorit, Aktris Indonesia Favorit, Aktor Indonesia Favorit, Atlet Indonesia Favorit, Social Media Icon Indonesia Favorit, dan Serial Animasi TV Favorit.

Untuk menghibur penonton, runner-up Indonesian Idol 2023 Nabila Taqiyyah menunjukkan keindahan suaranya. Penyanyi asal Aceh itu membawakan lagu berjudul Satu-satu dari Idgitaf.

Lagu ini diketahui sedang hits di Indonesia dan kerap dinyanyikan oleh orang dewasa maupun anak-anak karena lantunan nadanya yang ceria. Makna yang terkandung dalam lagu Satu-satu juga bisa menjadi pembelajaran karena memaafkan kesalahan seseorang.

Amazing Kids Favorite Awards

Setelah penampilan Nabila, pemenang Indonesian Idol 2020, Lyodra menunjukkan kehebatannya dalam bernyanyi. Menggunakan gaun berwarna biru muda, ia menyanyikan lagu yang sedang hits di Indonesia, yakni Lihatlah Lebih Dekat.

