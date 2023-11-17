Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Intip Keseruan Eksperimen Kimia yang Bikin Amazing Kids Favorite Awards Makin Meriah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |20:38 WIB
Intip Keseruan Eksperimen Kimia yang Bikin Amazing Kids Favorite Awards Makin Meriah
Amazing Kids Favorite Awards 2023 disiarkan di GTV. (Foto: MNC)
JAKARTA – Amazing Kids Favorite Awards merupakan ajang penghargaan bagi ikon favorit anak Indonesia digelar oleh GTV. Selain menghadirkan berbagai musisi, hadir juga eksperimen kimia yang biasa ada di sekolah.

Eksperimen kimia ini dilakukan saat Willie Salim hadir di atas panggung dengan menggunakan pakaian seorang pemandu sirkus. Kehadirannya disambut meriah oleh anak-anak yang hadir langsung.

Willie sendiri dikenal sebagai seseorang yang kerap berbagi di media sosialnya, sehingga anak-anak sangat bersemangat. Ternyata Willie tidak datang sendiri, ia ditemani oleh Vega Darwanti sebagai profesor, Sarwendah, dan Thalia Putri Onsu.

Salah satu penonton ditunjuk Willie untuk mengikuti eksperimen kimia tersebut bersama para profesor. Anak perempuan bernama Salsa menjadi yang beruntung untuk ikut langsung melakukan percobaan.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita celebrity lainnya
