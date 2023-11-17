Gia Sabila Tampil Sebagai Penyiar di Program Spesial Weekend Takeover by Okezone Radio

JAKARTA - Okezone Radio Jakarta menyajikan program untuk menemani malam minggu para Zoners. Program spesial yang diberi nama Weekend Takeover ini bisa disaksikan setiap hari Sabtu malam mulai pukul 20.00 - 21.00 WIB.

Weekend Takeover tentunya akan menjadi program spesial lantaran menghadirkan musisi pilihan sebagai penyiar tamu selama satu jam. Pada minggu ini, giliran penyanyi Gia Sabila yang akan menjadi penyiar tamu dan menyapa para Zoners semua. Tentunya hal ini akan menjadi pengalaman baru bagi Gia Sabila.

Gia sendiri diketahui baru saja merilis single baru bertajuk 'Temu Bertamu'. Single keduanya ini rilis dibawah naungan Trinity Optima.

Diciptakan oleh Gusti Irwan Wibowo dan Alyssia Eunike Soetedjo, Gia Sabila pertama kali mendapatkan materi lagu ini pada Desember tahun 2022 lalu. Namun, ia baru masuk dalam proses rekaman di Juni 2023.