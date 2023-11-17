Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Geram dengan Kelakuan Leon, Willy Dozan Ingin Tampar sang Anak di Depan Umum

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |17:26 WIB
Geram dengan Kelakuan Leon, Willy Dozan Ingin Tampar sang Anak di Depan Umum
Willy Dozan ingin tampar Leon Dozan gegara aniaya kekasih (Foto: Instagram/leonaticofficial)
A
A
A

JAKARTA - Willy Dozan sudah mengetahui bahwa putranya, Leon Dozan melakukan kekerasan pada kekasihnya, Rinoa Aurora Senduk. Hal itu bahkan diungkapkan oleh ibunda Rinoa, Yuliana Asaad kepada awak media.

Saat mengetahui bahwa anaknya melakukan kekerasan pada Rinoa, aktor laga 66 tahun itu pun tampak geram. Bahkan ia pun disebut tak segan untuk menampar wajah anaknya di depan umum.

Sebagai ayah, Willy Dozan tentunya tidak membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh putranya. Hal itu membuat suami Betharia Sonata itu sampai menelepon pihak Rinoa.

“Tadi Pak Willy menelepon. Mama Leon, Ibu Betharia juga telepon. Mereka juga mengakui bahwa Leon salah," ujar Yuliana.

Leon Dozan (Ravie/MPI)

“Kalau perlu di hadapan media katanya ditampar anaknya, karena dia juga nggak suka cara Leon seperti itu,” lanjutnya.

Yuliana sendiri mengatakan bahwa orang tua Leon masih menjalin komunikasi dengan pihaknya. Bahkan ia juga menyebut bahwa hubungannya dengan keluarga Leon masih baik-baik saja.

(van)

