HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Leon Dozan, Anak Willy Dozan yang Diduga Aniaya Pacar dan Hina Polisi

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |10:26 WIB
Biodata dan Agama Leon Dozan, Anak Willy Dozan yang Diduga Aniaya Pacar dan Hina Polisi
Biodata dan Agama Leon Dozan (Foto: Instagram/leonaticofficial)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Leon Rahman Dozan atau yang akrab disapa Leon Dozan, tengah menjadi sorotan publik usai diduga melakukan tindak pengancaman dan penganiayaan kepada kekasihnya.

Publik pun banyak yang penasaran terkait sosok Leon yang disinyalir merupakan aktor sekaligus anak dari artis lawas era 80-an.

Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (16/11/2023), Leon Dozan memulai kariernya di dunia hiburan sejak 2013 hingga saat ini. Ia diketahui menganut agama Islam.

Biodata Leon Dozan, Anak Willy Dozan yang Diduga Aniaya Pacar dan Hina Polisi

Selama 10 tahun berkarier, Leon terhitung baru membintangi 4 film diantaranya, Duel: The Last Choice (2014), Love is Magic (2021), Tari Kematian (2023), dan Sasaeng (2023). Leon cukup aktif membintangi serial televisi seperti Lovepedia, Boy, Siapa Takut Jatuh Cinta, hingga Dia Bukan Manusia.Akting Leon Dozan juga terekam dalam beberapa judul FTV.

Leon diketahui merupakan Sarjana S1 Fakultas Ilmu Komunikasi dari salah satu kampus ternama di Jakarta. Aktor dan model kelahiran 27 Juli 1997 ini adalah putra dari artis lawas era 80a yakni Willy Dozan.

Ayah Leon Dozan ini dikenal dengan akting memukaunya dalam sederet film laga. Leon juga memiliki darah keturunan Tionghoa yang diwarisi Willy Dozan.

Saat Okezone mengecek langsung ke akun resminya, @leonrdozan, tak ada postingan yang tersisa alias 0. Foto profil pun dibuat hitam polos tanpa gambar sama sekali.

Hal ini juga disoroti oleh netizen yang turut melacak Instagram kekasih Rinoa Aurora Senduk tersebut.

"Yang mau silaturahmi sudah tidak ada guys," tulis akun @ngopi*** yang membagikan foto tangkap layar Instagram Leon Dozan di aplikasi X.

Halaman:
1 2
