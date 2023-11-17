Alasan Marshel Widianto Sempat Bungkam soal Rumor Istri Hamil Duluan

JAKARTA - Komika Marshel Widianto akhirnya angkat suara perihal rumor sang istri, Yansen Widiani alias Cesen eks JKT48 hamil duluan. Klarifikasi itu diutarakan sang komika lewat podcast YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, pada 16 November 2023.

"Hamil diluar nikah, dan itu rumor yang beredar kalau loe dibilang karena hamil duluan?," tanya Denny Sumargo kepada Marshel Widianto, Jumat (17/11/2023).

"Kata siapa bang?," jawab Marshel Widianto.

"Ya rumor itu, makanya gue mau klarifikasi ke loe sekarang soal itu," balas Denny Sumargo.

Mendengar pertanyaan itu, Marshel Widianto membantah isu yang beredar di masyarakat selama ini.