Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Lyodra hingga Amora Lemos Meriahkan Amazing Kids Favorite Awards Besok

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |19:25 WIB
Lyodra hingga Amora Lemos Meriahkan Amazing Kids Favorite Awards Besok
Amazing Kids Favorite Awards 2023 disiarkan di GTV. (Foto: MNC)
A
A
A

JAKARTA - GTV akan menggelar ajang penghargaan ikon favorit anak Indonesia, Amazing Kids Favorite Awards untuk kali pertamanya. Ajang ini membuktikan GTV sebagai home of entertainment yang ramah anak.

Ajang ini memiliki enam kategori favorite: Penyanyi/Grup Musik Indonesia Favorit, Aktris Indonesia Favorit, Aktor Indonesia Favorit, Atlet Indonesia Favorit, Social Media Icon Indonesia Favorit, dan Serial Animasi TV Favorit.

Sementara satu kategori lainnya adalah penghargaan untuk mereka yang menginspirasi anak-anak Indonesia. Amazing Kids Favorite Awards akan tayang Live di GTV, pada 17 November 2023, pukul 18.30 WIB.

Ajang ini bakal dipandu Irfan Hakim dan Prilly Latuconsina serta bertabur deretan penyanyi bersuara emas, dari Amora Lemos, Farel Prayoga, Lyodra, Nabila Taqiyyah, Rony Parulian, dan Betrand Putra Onsu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161142/indonesias_got_talent-fBCZ_large.jpg
Ajang Pencarian Bakat Spektakuler Indonesia's Got Talent Tayang di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158282/program_gtv-5zf1_large.jpeg
Asupan Informasi Terupdate dari GTV, Bikin Kamu si Paling Kekinian!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement