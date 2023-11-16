Lyodra hingga Amora Lemos Meriahkan Amazing Kids Favorite Awards Besok

JAKARTA - GTV akan menggelar ajang penghargaan ikon favorit anak Indonesia, Amazing Kids Favorite Awards untuk kali pertamanya. Ajang ini membuktikan GTV sebagai home of entertainment yang ramah anak.

Ajang ini memiliki enam kategori favorite: Penyanyi/Grup Musik Indonesia Favorit, Aktris Indonesia Favorit, Aktor Indonesia Favorit, Atlet Indonesia Favorit, Social Media Icon Indonesia Favorit, dan Serial Animasi TV Favorit.

Sementara satu kategori lainnya adalah penghargaan untuk mereka yang menginspirasi anak-anak Indonesia. Amazing Kids Favorite Awards akan tayang Live di GTV, pada 17 November 2023, pukul 18.30 WIB.

Ajang ini bakal dipandu Irfan Hakim dan Prilly Latuconsina serta bertabur deretan penyanyi bersuara emas, dari Amora Lemos, Farel Prayoga, Lyodra, Nabila Taqiyyah, Rony Parulian, dan Betrand Putra Onsu.