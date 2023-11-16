Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putrinya Dianiaya hingga Lebam, Ibunda Rinoa Aurora Senduk Kecewa

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |02:30 WIB
Putrinya Dianiaya hingga Lebam, Ibunda Rinoa Aurora Senduk Kecewa
Putrinya Dianiaya, Ibunda Rinoa Aurora Senduk kecewa dengan Leon Dozan (Foto: Instagram/rinoaaurora)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Rinoa Aurora Senduk, Julia Assad, mengaku kaget saat mengetahui putrinya menjadi korban penganiayaan kekasihnya sendiri. Sebagai orang tua, Julia jelas merasa sedih, marah dan kecewa atas apa yang dilakukan oleh Leon Dozan pada putrinya.

"Kami merasa kecewa dan sedih, dimana Rinoa itu anak yang baik, tetapi keadaan seperti ini, kecewa, kaget, kesal, marah dan sudah bercampur aduk," ungkap Julia Assad melalui sambungan zoom, Kamis, 16 November 2023.

"Gimana rasanya anak sendiri disana badan udah lebam-lebam seperti itu. Jadi kami sebagai orangtua kecewa," sambungnya.

Melihat kondisi anaknya yang penuh luka dan lebam, Julia mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan laporan terkait dugaan penganiayaan ke Polda Metro Jaya sebelum akhirnya dilimpahkan ke Polres Jakarta Pusat. Laporan tersebut bahkan telah dibuat sejak 8 November 2023, usai kejadian yang diakui Julia merupakan yang kedua kalinya.

Rinoa Aurora Senduk

"(Sudah kami laporkan-red) terkait dugaan penganiayaan terhadap anak saya," ucap Julia secara singkat.

Selepas melaporkan hal itu ke pihak kepolisian, Julia mengatakan bahwa Leon Dozan sudah menghubunginya secara langsung. Putra dari Willy Dozan dan Betharia Sonata itu bahkan sempat meminta maaf secara pribadi kepada dirinya.

Dalam kesempatan itu, ia juga sempat menanyakan langsung soal mengenai kronologi yang menimpa putrinya.

Halaman:
1 2
