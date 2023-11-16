Leon Dozan Dilaporkan Dugaan Penganiayaan, Kabid Humas Polda: Laporan Tanggal 8 November 2023

JAKARTA - Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dugaan penganiayaan dan pengancaman terhadap perempuan Rinoa Aurora Senduk oleh seorang artis bernama Leon Dozan.

Selain melakukan pengancaman Leon juga menghina instansi kepolisan. Dalam video singkat, jelas memperlihatkan Leon seperti memeluk di bagian leher Rinoa dari belakang. Bahkan, Leon mengeluarkan kata-kata tak senonoh dalam video tersebut.

"Oh mau dilaporin. Dividioin biar aku dipenjara. Nggak apa-apa. Nggak takut sama polisi. Polisi anj*ng. Ng*tot," sebut Leon yang diunggah akun X @tanyakanrl, Kamis (16/11/2023).

Selain video tersebut terlihat juga memperlihatkan foto Rinoa yang mengalami luka lebam dibagian tubuhnya. Di tempat yang sama, Rinoa Aurora terlihat menangis ketakutan.