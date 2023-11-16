Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Leon Dozan Dilaporkan Dugaan Penganiayaan, Kabid Humas Polda: Laporan Tanggal 8 November 2023

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |17:49 WIB
Leon Dozan Dilaporkan Dugaan Penganiayaan, Kabid Humas Polda: Laporan Tanggal 8 November 2023
Leon Dozan resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penganiayaan. (Foto: Instagram @leonkikey0127)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dugaan penganiayaan dan pengancaman terhadap perempuan Rinoa Aurora Senduk oleh seorang artis bernama Leon Dozan.

Selain melakukan pengancaman Leon juga menghina instansi kepolisan. Dalam video singkat, jelas memperlihatkan Leon seperti memeluk di bagian leher Rinoa dari belakang. Bahkan, Leon mengeluarkan kata-kata tak senonoh dalam video tersebut.

"Oh mau dilaporin. Dividioin biar aku dipenjara. Nggak apa-apa. Nggak takut sama polisi. Polisi anj*ng. Ng*tot," sebut Leon yang diunggah akun X @tanyakanrl, Kamis (16/11/2023).

Selain video tersebut terlihat juga memperlihatkan foto Rinoa yang mengalami luka lebam dibagian tubuhnya. Di tempat yang sama, Rinoa Aurora terlihat menangis ketakutan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005535/putus-dari-rinoa-aurora-leon-dozan-diduga-punya-gebetan-baru-PdqketeOPa.jpg
Putus dari Rinoa Aurora, Leon Dozan Diduga Punya Gebetan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2941860/pesan-haru-betharia-sonata-untuk-leon-dozan-eX98TOA9Nu.jpg
Pesan Haru Betharia Sonata untuk Leon Dozan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939656/putus-dari-rinoa-aurora-senduk-leon-dozan-ngaku-dekat-dengan-wanita-ini-p1Uf0QsOEB.jpg
Putus dari Rinoa Aurora Senduk, Leon Dozan Ngaku Dekat dengan Wanita Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/33/2938731/leon-dozan-berharap-punya-hubungan-baik-dengan-rinoa-aurora-senduk-2aGx6qFSpB.jpg
Leon Dozan Berharap Punya Hubungan Baik dengan Rinoa Aurora Senduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938337/ini-postingan-pertama-leon-dozan-di-medsos-usai-bebas-dari-kasus-penganiayaan-4e6tV3oZaf.jpg
Ini Postingan Pertama Leon Dozan di Medsos, Usai Bebas dari Kasus Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938334/sikap-aneh-leon-dozan-usai-bebas-ini-kata-betharia-sonata-NoNVByglGU.jpg
Sikap Aneh Leon Dozan Usai Bebas, Ini Kata Betharia Sonata
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement