Ibunda Rinoa Aurora Senduk Klaim Sudah Komunikasi dengan Leon Dozan: Dia Sudah Minta Maaf!

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |04:30 WIB
Ibunda Rinoa Aurora Senduk Klaim Sudah Komunikasi dengan Leon Dozan: Dia Sudah Minta Maaf!
Ibunda Rinoa Aurora sebut Leon Dozan telah komunikasi padanya. (Foto: Instagram @official.bethariasonata)
A
A
A

JAKARTA - Leon Dozan diduga melakukan penganiayaan terhadap Rinoa Aurora Senduk sang kekasih. Julia Assad selaku Ibunda Riona Aurora Senduk menyebut jika Leon Dozan telah berkomunikasi kepadanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga sempat menanyakan langsung, mengenai kronologi menimpa putrinya.

"Secara pribadi dia sudah minta maaf, dia sayang sama Rinoa," ujar Julia Assad melalui sambungan zoom, Kamis (16/11/2023).

Meski Leon Dozan mengaku masih sayang pada putrinya itu, Julia Assad pun meragukan ungkapan dari anak Willy Dozan tersebut.

"Saya bilang ke Leon, kamunya gi mana sampai badannya bisa lebam begitu. Gimana rasa sayang kamu sampai badannya begitu," ujarnya lagi.

Kendati telah ada komunikasi, Julia Assad menegaskan kalau dirinya belum memutuskan, apakah akan ada upaya perdamaian kedua belah pihak.

Halaman:
1 2
