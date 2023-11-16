Anak Kena Kasus, Willy Dozan dan Betharia Sonata Matikan Kolom Komentar IG

JAKARTA - Putra aktor senior Willy Dozan, Leon Dozan, menjadi sorotan. Hal tersebut terjadi usai dirinya diduga melakukan tindak pengancaman dan penganiayaan pada kekasihnya, Rinoa Aurora Senduk.

Sontak, banyak netizen yang ramai ingin 'bersilaturahmi' dengan bintang film Love is Magic tersebut. Sayangnya, sama sekali tak ada unggahan di Instagramnya, sehingga publik pun mencoba untuk menyerang akun milik kedua orang tua Leon, yakni @willydozan777 dan @official.bethariasonata.

Akan tetapi, usaha netizen untuk mengomentari dugaan kasus tersebut juga tak bisa dilakukan. Pasalnya, pasangan suami istri itu memilih untuk mematikan kolom komentar mereka di Instagram.

Sebagaimana diketahui, dugaan Leon Dozan melakukan kekerasan dan pengancaman pada kekasihnya bermula usai akun X bernama @Pai_C1. Dalam akunnya, netizen tersebut tampak membeberkan aksi kekerasan dan pengancaman yang dilakukan Leon pada kekasihnya hingga membuat netizen ramai.

Awalnya, akun tersebut mengunggah sebuah foto tangkapan layar yang diduga berisi foto bukti luka lebam yang ada di tubuh Rinoa. Bahkan ada pula video singkat saat Leon memeluk bagian leher kekasihnya dari belakang.

Dalam video tersebut, Leon bahkan sempat mengeluarkan kata-kata tak senonoh termasuk mengaku tak takut jika apa yang dilakukannya pada sang kekasih akan dilaporkan ke polisi.