Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Kena Kasus, Willy Dozan dan Betharia Sonata Matikan Kolom Komentar IG

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |13:50 WIB
Anak Kena Kasus, Willy Dozan dan Betharia Sonata Matikan Kolom Komentar IG
Willy Dozan dan Betharia Sonta tutup kolom komentar Instagram (Foto: Instagram/leonaticofficial)
A
A
A

JAKARTA - Putra aktor senior Willy Dozan, Leon Dozan, menjadi sorotan. Hal tersebut terjadi usai dirinya diduga melakukan tindak pengancaman dan penganiayaan pada kekasihnya, Rinoa Aurora Senduk.

Sontak, banyak netizen yang ramai ingin 'bersilaturahmi' dengan bintang film Love is Magic tersebut. Sayangnya, sama sekali tak ada unggahan di Instagramnya, sehingga publik pun mencoba untuk menyerang akun milik kedua orang tua Leon, yakni @willydozan777 dan @official.bethariasonata.

Akan tetapi, usaha netizen untuk mengomentari dugaan kasus tersebut juga tak bisa dilakukan. Pasalnya, pasangan suami istri itu memilih untuk mematikan kolom komentar mereka di Instagram.

Sebagaimana diketahui, dugaan Leon Dozan melakukan kekerasan dan pengancaman pada kekasihnya bermula usai akun X bernama @Pai_C1. Dalam akunnya, netizen tersebut tampak membeberkan aksi kekerasan dan pengancaman yang dilakukan Leon pada kekasihnya hingga membuat netizen ramai.

Leon Dozan

Awalnya, akun tersebut mengunggah sebuah foto tangkapan layar yang diduga berisi foto bukti luka lebam yang ada di tubuh Rinoa. Bahkan ada pula video singkat saat Leon memeluk bagian leher kekasihnya dari belakang.

Dalam video tersebut, Leon bahkan sempat mengeluarkan kata-kata tak senonoh termasuk mengaku tak takut jika apa yang dilakukannya pada sang kekasih akan dilaporkan ke polisi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/33/3004564/willy-dozan-titip-pesan-untuk-cinta-laura-jelang-proses-syuting-seres-vision-dendam-VGuEbhI8Kw.jpg
Willy Dozan Titip Pesan untuk Cinta Laura Jelang Proses Syuting Seres Vision+ Dendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/33/3004559/willy-dozan-ungkap-awal-mula-betharia-sonata-alami-gejala-stroke-VCWZTS05XD.jpg
Willy Dozan Ungkap Awal Mula Betharia Sonata Alami Gejala Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/33/3004527/willy-dozan-sebut-betharia-sonata-baru-alami-gejala-stroke-wCqU65kSbc.jpg
Willy Dozan Sebut Betharia Sonata Baru Alami Gejala Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/33/2929654/biodata-dan-agama-willy-dozan-vULjdMR8UE.jpg
Biodata dan Agama Willy Dozan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/33/2926635/willy-dozan-ingin-kasus-sang-anak-damai-ibu-rinoa-aurora-tetap-lanjut-fstIAMKUGC.jpg
Willy Dozan Ingin Kasus sang Anak Damai, Ibu Rinoa Aurora: Tetap Lanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/33/2924063/willy-dozan-sebut-rinoa-aurora-dan-putranya-sama-sama-punya-sifat-emosian-f593WuiXKx.jpg
Willy Dozan Sebut Rinoa Aurora dan Putranya Sama-Sama Punya Sifat Emosian
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement