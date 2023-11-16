Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diduga Aniaya Pacar, Akun Instagram Leon Dozan Mendadak Hilang

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:14 WIB
Diduga Aniaya Pacar, Akun Instagram Leon Dozan Mendadak Hilang
Leon Dozan dan ibunda, Betharia Sonata (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Leon Dozan tengah menjadi sorotan setelah isu penganiayaan dan pengancaman ke pacar berhembus. Perempuan itu diketahui berasal dari Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut) bernama Rinoa Aurora Senduk.

Setelah dugaan tersebut viral di media sosial, sosok Leon Dozan pun membuat penasaran publik.

Saat MNC Portal Indonesia mengecek langsung ke akun resminya, @leonrdozan, tak ada postingan yang tersisa alias 0. Foto profil pun dibuat hitam polos tanpa gambar sama sekali.

Hal ini juga disoroti oleh para netizen yang turut melacak Instagram putra dari aktor lawas Willy Dozan tersebut.

Diduga Aniaya Pacar, Akun Instagram Leon Dozan Mendadak Hilang

"Yang mau silaturahmi sudah tidak ada guys," tulis akun @ngopi*** yang membagikan foto tangkap layar Instagram Leon Dozan di aplikasi X.

Sebelumnya, dugaan pengancaman dan penganiayaan Leon terhadap Rinoa terekam dalam video singkat yang dibagikan dalam akun X bernama @Pai_C1

Akun itu juga mengunggah foto tangkap layar yang diduga berisi chattingan Rinoa dan Leon.

Rinoa bahkan menunjukan foto lebam di bagian tangan akibat penganiayaan yang diduga dilakukan.

Halaman:
1 2
