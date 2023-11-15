Enzy Storia Pulang ke Indonesia, Hesti Purwadinata Nge-Freeze: Kaget Banget

Hesti Purwadinata ngefreeze saat tahu Enzy Storia pulang ke Indonesia (Foto: Instagram/hestipurwadinata)

JAKARTA - Resmi menikah dengan Molen Kasetra, Enzy Storia kini pindah ke Amerika Serikat dan menetap disana. Hal tersebut terjadi karena suaminya merupakan seorang diplomat di Kedutaan Besar RI di Washington, Amerika Serikat.

Setelah lima bulan meninggalkan Indonesia, Enzy Storia berhasil membuat sahabatnya terkejut. Sebab, ia diketahui pulang ke Tanah Air tanpa pemberitahuan.

Kepulangan Enzy ke Indonesia jelas membuat rekan-rekannya kaget. Salah satu sosok yang paling kaget melihat kepulangan kembali Enzy ke Indonesia adalah Hesti Purwadinata.

Melihat sosok Enzy, Hesti tak percaya bahkan ia beberapa detik sempat nge-freeze saking tidak percayanya. Terlebih, Enzy tampak secara diam-diam mendatangi Hesti, Vincent Rompies, dan Desta saat syuting Tonight Show.

"Gw pikir mimpi, gw bener-bener membeku lama banget," ucap Hesti Purwadinata di Instagram Story.

"Coba dihitung berapa menit gw membeku," sambungya.

Tak hanya di Instagram Story, ibu tiga anak itu kemudian membuat sebuah video yang diunggahnya di feed.

"Mampus dia ada di sini, gw kaget," ucap Hesti Purwadinata terkejut sambil kegirangan.

"Aku seneng banget," timpal Enzy Storia.