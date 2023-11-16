Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wujudkan Impian, Rachel Vennya Pertama Kali Ajak Anaknya Nonton Konser

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |08:01 WIB
Wujudkan Impian, Rachel Vennya Pertama Kali Ajak Anaknya Nonton Konser
Rachel Vennya ajak anak nonton konser Coldplay (Foto: IG Rachel)
A
A
A

JAKARTA - Rachel Vennya menjadi salah satu publik figur yang turut menyaksikan keseruan konser Coldplay bertajuk Music of The Spheres Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Rabu (15/11/2023) malam. Berbeda dari konser lainnya, pada kesempatan ini Rachel Vennya pertama kali ajak anak sulungnya, Xabiru untuk menonton konser. Momen ini dibagikan melalui Instagram pribadinya.

“Abang first ever concert,” tulis Rachel Vennya dalam unggahan Instagram @rachelvennya.

Selain ingin memberikan pengalaman baru untuk sang buah hati, Rachel menjelaskan jika dirinya membawa Xabiru karena ingin menyanyikan langsung lagu Coldplay di depan anaknya. Hal ini lantaran lagu milik Chris Martin dan kawan-kawannya selalu membuat Rachel vennya teringat dengan anak-anaknya.

Wujudkan Impian, Rachel Vennya Pertama Kali Ajak Anaknya Nonton Konser

“Super excited walaupun aku yang protektif ini takut karena ribuan orang, tapi pengen banget nyanyi Yellow depan abang dan banyak lagu Coldplay lainnya bareng abang karena kalo dengerin lagu-lagu Coldplay cuma abang sama adek yg ada dipikiran aku,” tulis Rachel.

Namun, sayangnya kali ini Rachel Vennya hanya mengajak anak sulungnya, Xabiru sambil ditemani sang kekasih Salim Nauderer. Sebenarnya ia juga ingin mengajak anak keduanya, Chava. Namun, putri kecilnya masih terlalu muda untuk hadir di konser. Sebagai informasi, konser Coldplay ini memiliki batas usia termuda yakni 6-14 tahun dengan syarat pendampingan orangtua.

“Adek belum bisa ikut karena umurnya belum boleh,” tulis Rachel Vennya lagi.

Dalam unggahan Instagram tersebut, banyak sekali momen bahagia yang terpancar. Saat proses pemeriksaan memasuki stadion, Xabiru terlihat mengantre dengan penuh kesabaran. Dirinya benar-benar tenang, tidak rewel sama sekali walaupun di tengah keramaian.

Halaman:
1 2
