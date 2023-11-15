Raih Penghargaan FFI, Rachel Vennya Kenang Titik Terendah Dalam Hidup

JAKARTA - Rachel Vennya berhasil meraih penghargaan sebagai Aktris Pilihan Penonton di ajang Festival Film Indonesia 2023. Debut aktingnya di film Sleep Call langsung diganjar penghargaan bergengsi.

Melalui unggahan Instagramnya, ibu dua anak itu membagikan potret dirinya yang membawa plakat penghargaan. Bahkan mantan istri Niko Al Hakim ini langsung memutar kembali ingatannya pada peristiwa beberapa tahun lalu yang menjadi titik terendah dalam hidupnya.

Kala itu dia seolah mendapatkan cancel culture di Indonesia. Bahkan ia sampai disebut-sebut sengaja menolak dikarantina saat Covid19.

Rachel yang kala itu sampai menjalani persidangan menjadi bulan-bulanan hujatan netizen yang membenci dirinya karena kasus tersebut. Bahkan, hujatan itu kerap kali berlangsung hingga saat ini.

Dia merasa bahwa momen itu menjadi akhir dari hidupnya. Termasuk perjalanan kariernya yang telah dibangun selama bertahun-tahun sejak dikenal sebagai seorang selebgram.

"Beberapa tahun lalu waktu hidup aku lagi ada di titik yang paling rendah, aku sempet mikir kalo semua babak udah selesai," tulis Rachel Vennya dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Rabu (15/11/2023).

BACA JUGA: Rachel Vennya Pilih Jalani Operasi Kecil Usai Temukan Kista di Bawah Mata

Melalui penghargaan ini, Rachel seolah diingatkan bahwa setiap orang tak melulu berada di titik terendah. Hidup akan selalu berputar seperti roda, kadang di atas, kadang pula berada di bawah.

"Satu yang aku lupa dan akhirnya aku ingat lagi malam ini, Allah adalah sebaik-baiknya penulis cerita. Hidup akan naik dan turun, dan akan selalu begitu," sambungnya.