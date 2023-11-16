Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ganjar Sebut Pemilu Seperti Drakor, Simak 5 Drama Korea Bertema Political Thriller

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |12:01 WIB
Ganjar Sebut Pemilu Seperti Drakor, Simak 5 Drama Korea Bertema Political Thriller
Ganjar Pranowo sebut pemilu seperti drakor, berikut Drama Korea bertema political thriller (Foto: IMDB)
JAKARTA - Ganjar Pranowo, Calon Presiden RI nomor urut 3, menyoroti kejadian fenomena drama korea atau 'drakor’ dalam ranah politik melalui pidatonya setelah pengundian nomor urut di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa, 14 November 2023.

Ia menyampaikan bahwa saat ini ranah politik tengah ramai isu dramatisasi politik atau drakor politik.

“Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan menonton drakor yang sangat menarik,” ujar Ganjar.

Dirinya menilai dramatisasi politik yang tengah berkembang di Indonesia sebenarnya tidak perlu terjadi.

Menurut Ganjar, kegembiraan seharusnya dapat ditemukan dalam proses pengambilan nomor urut, bukan dalam drama politik yang sedang marak di tengah masyarakat.

"Drama-drama itu lah yang sebenarnya tidak perlu terjadi," tegas Ganjar Pranowo.

Dalam pidatonya, Ganjar Pranowo membahas pentingnya memastikan kelangsungan demokrasi, meskipun kegelisahan masih melingkupi masyarakat. Pidato ini menjadi bagian dari perayaan awal demokrasi menjelang Pemilu 2024.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

"Dalam situasi sekarang, kita harus pastikan bahwa demokrasi tetap baik," tambah Mantan Gubernur Jawa Tengah.

Pandangan Ganjar Pranowo terhadap fenomena drama korea politik di Indonesia menjadi sorotan publik. Dalam menghadapi Pilpres 2024, di mana pasangan calon bersaing untuk memastikan netralitas pemerintahan dan menjaga keutuhan demokrasi, interpretasi beragam muncul.

Untuk mengalihkan perhatian dari dramatisme politik Indonesia, berikut beberapa rekomendasi drama Korea (drakor) bergenre politik yang dapat dinikmati sebagai hiburan alternatif di tengah suasana politik yang ramai.

5 Rekomendasi Drama Korea dengan Tema Political Thriller:

1. Steel Rain 1

Film yang diadaptasi dari webcomic ini menampilkan cerita mantan agen Korea Utara yang berusaha menyelamatkan pemimpin negaranya dalam situasi kudeta. Film ini dibintangi oleh Jung Woo Sung dan Kwak Do Won.

Halaman:
1 2
