Susan Sameh Kena Tipu Tiket Coldplay, Gagal Nonton Malam Ini

JAKARTA - Artis Susan Sameh menjadi korban penipuan tiket konser Coldplay, Rabu (15/11/2023) ini. Alhasil, dia gagal menonton konser musik band Coldplay tersebut.

"Aku sudah rugi banget waktu, aku yang harusnya hari ini sudah ada di lokasi syuting karena masih terlibat dalam satu projek, aku sudah jauh-jauh hari untuk nonton Coldplay dan ditipunya kenapa mesti hari H," ujar Susan Sameh, Rabu (15/11/2023).

Menurutnya, peristiwa yang dialaminya itu sejatinya menjadi pelajaran baginya. Meski tak begitu mempermasalahkan uang yang raib ditipu itu, perbuatan tersebut merupakan tindakan tak benar.

Wanita berdarah Mesir itu menambahkan, dia baru tahu menjadi korban penipuan tiket konser Coldplay pasca dia tidak mendapatkan tiket yang dibelinya itu oleh pelaku pada Rabu (15/11/2023).

Alhasil, dia gagal nonton konser lantaran tak tahu lagi harus mencari tiket tersebut dimana di hari H ini.

"Coba kalau misalnya dia kasih tahu, misalkan satu bulan sebelumnya dia kasih tahu, ini uangnya aku butuh ini buat misal kebutuhan dia, aku enggak akan kenapa-napa. Tapi kalau nipu sudah salah, apalagi hari H maka aku bingung nyari tiket lagi di mana," katanya.

